紐時專欄作家：TikTok在美面臨封殺自食其果 若被迫出售怨不得人

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（中央社台北16日電）美國眾議院通過中資半年內須撤離TikTok法案，中國當局痛批「完全是強盜邏輯」。紐約時報專欄作家羅斯說，TikTok面臨被封殺命運是自食其果，還說若TikTok被迫出售，那只能怪它自己的錯。

紐時中文網15日刊載羅斯（Kevin Roose）的文章指出，2020年前總統川普執政時期強迫字節跳動切割TikTok，當時他認為此舉弊大於利，因他不相信這個眾目睽睽的軟體是中國間諜的工具。

他說，但在過去幾週裡，因一項迫使字節跳動出售TikTok的兩黨支持議案在國會迅速獲得通過，開始意識到，禁止或強制出售TikTok或許是個好主意。

羅斯表示，這是因TikTok犯自取其辱的錯誤：鼓動用戶致電眾議員辦公室表達憤怒，此舉無意中證實批評者的說法，也就是TikTok有興趣並具備能力於有意願時，利用自身力量影響美國政治。

他說，自從川普試圖強迫TikTok出售以來，這家公司取得4年時間可改進至完全透明，但TikTok口口聲聲支持透明化，卻啟動毫無說服力的「德州計畫」（Project Texas）。

據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今年2月報導，TikTok號稱投入15億美元（約新台幣474億元）打造代號德州計畫的獨立特殊部門，負責監督TikTok應用程式上的美國數據和內容推薦，盼可使美國議員相信安全無虞。

但字節跳動的中國員工更新TikTok演算法的頻率很高，以致於德州計畫團隊常常來不及檢查每項更新。

儘管如此，羅斯於文章中指出，TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）仍聲稱，公司在透明度方面的努力是「史無前例的」、「遠超任何一家同行企業」。

他說，雖然TikTok試圖低調行事，卻又私下暗示，任何膽敢質疑公司與中國政府關係者，都是偏執散布恐懼，甚至可能是種族主義。

與此同時，羅斯指出，TikTok還擴大在華府的遊說，並且在自己的業務方面拒絕提高透明度，像是2022年字節跳動員工被發現監視報導TikTok的美國記者。

他說，消息曝光後字節跳動員工雖被解僱，TikTok聲稱這是一次「被誤導」的行動，「但在我看來，將此事說成幾個自行其是的僱員的行動，說他們沒有得到公司授權，始終缺乏可信度」。

羅斯指出，研究人員使用TikTok的數據工具，於今年收集與中國國內受壓制話題有關的熱門影片而得知，與其他社交網路相比，涉及中國維吾爾族和香港抗爭的影片，上架TikTok的比例異常低。

他說，固然上述案例不能成為禁止TikTok的理由，美國科技公司時不時也會採取類似的做法，但「不管公平與否，我們一直對外資企業有著更高的標準。媒體公司尤其如此，它們的政治和文化影響力使它們成為潛在干預者的誘人目標」。

羅斯表示，TikTok會不會真的被禁還很難說，因強制銷售法案還得參議院通過，並經由總統拜登簽署，但受到懷疑的公司必須以更高標準自我要求，目前為止，TikTok並未使批評者相信，它已擺脫與中國所有者的關係。

他說，若TikTok避免被強制出售，或者法案被法院阻止，那可說是實屬僥倖，「如果TikTok被迫出售，那只能怪它自己的錯誤」。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130316