美國會待立法逼退TikTok中資 前美國財長梅努欽做收購準備

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）前美國總統川普時期的財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）今天表示，他正為收購短影音平台TikTok做準備，時值中國猛烈抨擊美國聯邦眾議院通過法案，要求字節跳動公司出售TikTok。

法新社報導，美國眾議院昨天以壓倒性多數通過法案，要求TikTok從字節跳動（ByteDance）脫離，否則將受全美禁令限制。此案目前仍待聯邦參議院審議，預計會有更嚴格考驗。

目前為投資銀行家的梅努欽今天表示，一旦法案過關，他將組成一個投資團隊，從中國持有者手中收購TikTok。

梅努欽對財經媒體CNBC表示，「我認為這項法案應該通過，而且我認為（TikTok）應被出售」。他同時也說，TikTok是「一個極為傑出的事業，我將組建一個團隊來收購」這款陷入困境的應用程式。

中國多年來嚴審網路，封鎖臉書（Facebook）和X（前身為推特Twitter）等西方社群平台。梅努欽認為「（TikTok）應由美國企業擁有。中國人絕不會讓美國公司在中國擁有這樣的東西」。

TikTok沒有立即回應置評請求。

梅努欽沒有透露他收購計畫更多細節，也沒有透露他試圖聯手的投資團隊。

字節跳動是一家私人公司，主要美國股東包括多家重量級創投，像是KKR（Kohlberg Kravis Roberts）、泛大西洋投資集團（General Atlantic），以及矽谷的紅杉資本（Sequoia Capital）。

對沖基金投資人亞斯（Jeff Yass）也是字節跳動主要投資人，據美國媒體報導，他是反對這項法案的遊說者之一。

前美國總統川普任內曾試圖對TikTok祭出禁令，但現在立場改變。川普本週表示反對這項法案，不過亦否認立場轉變為亞斯是他的競選金主。

TikTok無論是全部出脫，還是僅出售美國業務，均將是一項巨大挑戰，尤其是在法庭上，世界上只有最富有的公司才有能力承接。

美國科技巨頭若想收購擁有1.7億美國用戶的TikTok，幾乎肯定會面臨嚴格的反托拉斯審查。

中國對這項法案提出嚴厲批評，同時未暗示中國將允許字節跳動出售TikTok。

中國商務部發言人何亞東在記者會上說：「美方應確實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓外國企業。」

他表示，「中國將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益」，並呼籲華盛頓為「外國企業在美國投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境」。

中國外交部發言人汪文斌在另一場記者會上表示，美國這次表決「違反公平競爭原則和國際經貿規則」。

汪文斌抨擊：「如果以所謂的國家安全為由任意打壓其他國家的優秀企業，那就毫無公平正義可言。」

「看到別人有好東西就想占為己有，這完全是強盜邏輯。」

TikTok一直否認受到中國共產黨控制，執行長周受資敦促用戶公開反對這項法案，幾位創辦者接受法新社採訪時，亦表達不同意這項禁令。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1130315