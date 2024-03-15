TikTok提案擴張業務 加拿大：正進行國安審查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華14日綜合外電報導）加拿大創新、科學暨經濟發展部（ISED）今天表示，早在去年9月已下令對短影音平台TikTok一項在加拿大擴張業務的提案進行國家安全審查。

路透社報導，可能的審查結果包括加拿大要求TikTok採取降低風險措施，甚至阻止擴張，這可能會加劇這家企業日益增加的困境。

美國眾議院昨天通過法案，要求中國字節跳動（ByteDance）公司在立法後6個月內自TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

從聯網汽車、先進人工智慧（AI）晶片到美國港口的起重機，為回應中國對美國國家安全造成的隱憂，這是華府採取的一系列措施中最新一項。

根據加拿大創新、科學暨經濟發展部發布的聲明，加拿大的審查僅集中於TikTok的投資計畫；這意味審查結果不太可能導致像美國的提案那樣徹底禁止。

一名政府發言人說：「我們的政府正密切關注美國議員提出法案的相關進展。」這名發言人拒絕就加拿大審查的具體內容發表評論，但表示與美國的法案無關。

根據加拿大法律，政府可以評估如TikTok這項提案等外國投資對國家安全的潛在風險。這項法律禁止政府透露此類投資的細節。

加拿大去年禁止在政府裝置上使用TikTok，稱其對隱私和安全構成「無法接受」的風險。加拿大隱私委員辦公室（The Office of the Privacy Commissioner）也在調查TikTok收集、使用和洩露個人資料的情況。

一名TikTok發言人透過聲明表示，TikTok正在配合國家安全審查。

發言人指出，我們「仍然致力於確保平台的安全，以保障數以百萬計依靠TikTok謀生、尋找社群和創造就業機會的加拿大創作者、藝術家和小型企業。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130315