美眾院對TikTok祭禁令 周受資籲用戶捍衛權益

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國眾議院今天通過法案，要求短影音分享平台TikTok與中國母公司「字節跳動」切割、否則不得在美國營運。TikTok執行長周受資在法案通過後籲請美國的用戶發聲，捍衛自己的憲法權利。

法新社報導，周受資在社群媒體平台X上發布影音向TikTok用戶表示，「我們相信我們可以共同克服這個問題…捍衛你的憲法權利，讓你的聲音被聽到。」

美國眾議院今天以壓倒性多數通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

這項法案對TikTok來說是重大挫折，該應用程式在全球人氣飆升，但也引發對其中國所有權及其可能屈從中國共產黨的擔憂。

TikTok有著許多熱情的年輕用戶，共和黨與民主黨冒著激怒關鍵年輕選票的風險在選舉年通過此一禁令，著實讓許多人驚訝。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）在法案表決後表示：「今天兩黨的投票表明國會反對共產中國試圖監視和操縱美國人，同時也展現我們威懾敵人的決心。」

「我敦促參議院通過這項法案並將其送交總統，以便總統簽署成為法律。」

但是在更謹慎的參議院中，該法案的命運尚不確定，有些人擔心對一款擁有1.7億美國用戶的應用程式採取激烈行動的後果。

TikTok發言人說：「我們希望參議院能夠考慮事實聽取選民意見，意識到這對經濟、700萬間小企業，以及使用我們服務的1.7億美國人的影響。」

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）對此案仍不表態，只表示參院將在眾院通過後，「審查」該法案。

TikTok執行長周受資正在華盛頓爭取支持，試圖阻止法案通過。

中國昨天警告，美國此舉將「不可避免地反過來傷害美國」。外交部發言人汪文斌表示，「雖然美方從未發現TikTok威脅美國國家安全的證據，但並沒有停止對TikTok的打壓」，這是美方的「霸凌」。

另一方面，共和黨議員同意此案可說是背離川普（Donald Trump）的異常取徑。川普揚棄先前立場，改挺TikTok，聲稱禁止TikTok只會加強Instagram和Facebook所有者Meta的實力，而他認為Facebook是「人民公敵」。

TikTok堅決否認與中國政府有任何關係，並稱已重組公司，以便美國用戶個資留在美國並受到獨立監督。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130314