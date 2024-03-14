奧利佛史東：川普遭控近百罪項 是「法律戰」受害者

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）「誰殺了甘迺迪」、「前進高棉」等電影的知名美國導演奧利佛史東告訴法新社，針對美國前總統川普的司法程序「全與政治有關」，指川普是「法律戰」（lawfare）的受害者。

現年77歲的奧利佛史東（Oliver Stone）作品經常觸及美國政治議題，除了有「誰殺了甘迺迪」（JFK）和「前進高棉」（Platoon），也包括「七月四日誕生」（Born on the Fourth of July）、「白宮風暴」（Nixon）和「神鬼駭客：史諾登」（Snowden）。

奧立佛史東受訪時用的「法律戰」一字，意指以起訴方式來讓政治人物噤聲。他說，川普（Donald Trump）遭「起訴近100個罪項…真是荒唐。這全是政治因素。他們希望讓他入獄，但他們將無法辦到」。

儘管如此，奧立佛史東表示，他在今年11月的美國總統大選並不會投川普一票。

奧立佛史東堅稱：「大家都貪腐。俄羅斯靠貪腐運作，土耳其也是，美國同樣如此。貪腐是一種過日子的方式，但他們如今讓這變成政治問題。」

奧利佛史東也說，他同樣不會把票投給現任美國總統拜登（Joe Biden）。這位打過越戰的美國導演說：「我絕不會支持拜登，因為他是主戰論者。」

奧利佛史東是12日在法國首都巴黎宣傳他的核能紀錄片「新核能時代」（Nuclear Now）時，接受法新社的採訪。（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）1130314