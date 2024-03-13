美工會控中國造船業不公平競爭 促拜登調查

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（中央社記者石秀娟華盛頓12日專電）美國鋼鐵工會等5大工會組織今天提出請願，指控中國政府用不公平、歧視性政策，造就中國造船業、海運、物流業的獨大，威脅美國產業，傷害勞工及相關供應商的利益，要求政府展開301調查。

美國貿易代表署（USTR）代表戴琪（Katherine Tai）發表聲明，呼應工會主張。她說，中國在鋼鐵、鋁、太陽能、電池和關鍵礦物等產業傷害美國工人與企業的利益，也為供應鏈帶來風險。USTR會依法審視，在45天內決定是否啟動調查。

依美國1947年貿易法第301條提出請願的包括海事、物流、造船相關產業的工人，來自包括美國聯合鋼鐵工會（USW）、國際機械師與航空太空工人協會（IAM）、國際鍋爐製造、鐵船製造、鐵匠、鍛造與助手兄弟會（IBB）、國際電工工會（IBEW），以及美國勞工聯合會產業工會聯合會海事貿易部（AFL-CIO/MTD）等組織。

他們在請願書指出，中國政府採取非市場、反競爭、不合理、不公平、歧視性的政策，扶植中國的造船業。這些政府干預措施包括政策性貸款等，例如中國輸出入銀行就提供數百億美元的貸款，在中國建造數千艘船，主為是為出口到其他國家。

根據請願書，中國政府的其他手段包括：鼓勵或強制國營海運、造船公司合併，創造大型的國家企業；禁止中國公司與外國公司聯盟，進而限制外國公司在中國的市佔率；透過制定貨運費率與容量分配的方式，影響航線營運力和競爭力，製造不利外國公司的環境；以及默許非法盜取外國創新技術的作為等。

工會指出，美國1970年代的商業造船能量領先全球，如今減少超過7成，失去數萬個工作機會，中國不公平的措施是美國造船業復甦的最大障礙。

美國前總統川普（Donald Trump）在2018年對中國發動貿易戰，對中國進口至美國的產品課徵高額關稅，並限制美商在中國的投資，也是祭出貿易法的301條款。該條款授權美國採取強制性的制裁，以回應其他國家對美國的不公平貿易措施。

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率先報導鋼鐵工會行動的英國金融時報（Financial Times）指出，美國總統拜登（Joe Biden）不太可能拒絕工會請求，他如果這樣做，一定會被川普攻擊。

喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）對金融時報分析，在選舉年，民主黨、挺勞工的拜登會如何回應工會的請求，顯而易見；另外，此時美、中關係深受兩國國內政治影響，有時甚至比地緣政治的影響力更大。（編輯：陳承功）1130313