美國商會擬與越南簽協議 為越警供應裝備

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（中央社河內11日綜合外電報導）美國東協商會告訴路透社，十多家美國企業下週將與越南公安部及國防部舉行會議，籌劃會議的美國東協商會致力在會議期間和越南簽定協議，為越南警方提供裝備。

會議定於18日舉行，這是美國總統拜登（Joe Biden）去年9月訪問越南時，透過對話提升美越關係的一環。華府試圖在具有戰略地位，同時與中國關係匪淺的越南贏得影響力。

美國東協商會（US-ASEAN Business Council）越南首席代表吳秀城（Vu Tu Thanh）透露，美國航太暨國防巨擘波音公司（Boeing）將參與會議，但未公布完整出席名單，也婉拒透露過去曾參加國防會談的美國公司是否會出席。

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美國東協商會的成員包括數家美國大企業。吳秀城指出，商會已交給越南公安部一份協議草案，內容涵蓋提供犯罪偵查及預防技術、大數據分析、直升機、航空服務、網路安全等「我們企業幫得上忙」的產業。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）去年也曾參加訪問越南的大型美國商業代表團。不過根據吳秀城，SpaceX的衛星通訊暨國防服務技術「星鏈」（Starlink）在越南申請許可失敗後，SpaceX不會出席下週會議。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130311