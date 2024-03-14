TikTok禁令 業界保持距離憂被視為「對美國不忠」

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（中央社記者張欣瑜舊金山13日專電）美國眾議院今天通過法案，要求TikTok在6個月內與母公司「字節跳動」切割，矽谷投資者和TikTok的合作夥伴甲骨文公司，這回都選擇袖手旁觀，擔心被貼上「對美國不忠」的標籤。

時間回到2020年，時任美國總統川普（Donald Trump）首次基於國安考量，要求中國「字節跳動」（ByteDance）出售TikTok美國業務，一度引起美國企業競逐，微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle Corp）兩大軟體公司掀起爭奪戰，但交易從未完成。

之後，甲骨文成為TikTok緩解美國國安疑慮的關鍵合作夥伴，TikTok將美國用戶數據資料儲存在甲骨文營運的美國伺服器。

甲骨文是全球最具價值的前30大企業，長期耕耘華府建立關係，深具影響力，川普當年還公開支持甲骨文收購TikTok業務。

美國媒體Semafor指出，甲骨文去年雇用的遊說公司高達24家，但TikTok雇用的遊說者向眾議院助理卻抱怨，此次在美國政壇封殺TikTok的爭議中，甲骨文幾乎沒有為TikTok「兩肋插刀」。

一名共和黨議員的資深助理說，「TikTok一直不諱言表示希望甲骨文能挺身而出」，也期盼甲骨文能更加積極主動。

商業上，甲骨文托管TikTok數據，價值估計有10億美元（約新台幣315億），TikTok大量的影片庫對甲骨文雲端運算業務具可觀貢獻，如果未來TikTok被出售，甲骨文也將失去合約。換言之，甲骨文默不出聲有其風險。

TikTok擁有約1.7億美國用戶，此次為了阻擋法案通過，透過各種手段在華府裡外周旋，TikTok執行長周受資尋求會見國會議員，TikTok也鼓吹用戶打電話給國會議員施壓、要求國會議員投下反對票。

甲骨文代表已告訴其盟友不會沾鍋。不過，不僅甲骨文，TikTok在矽谷的投資者也在一旁觀望，據矽谷媒體The information報導，創投圈人士認為，沒有理由捲入這場紛爭，部分人士也擔憂，如果站出來支持TikTok，會被視為「對美國不忠」。

再者，創投家也希望在其他重要政策上保有與華府斡旋的籌碼，例如人工智慧監管議題，加上他們投資不少國防科技新創，不願為了TikTok搞壞與政府的關係。

The information點出，紅杉資本（ Sequoia Capital）的變化尤其令人關注。紅杉資本當時的重要合夥人黎昂（Doug Leone）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）等人士關係友好，他曾為了讓TikTok繼續營運幫忙遊說，但黎昂已離開位子，現任管理體系不具這層關係。

此外，當中資在美國受到嚴格審查時，紅杉資本分拆了中國投資的子公司，「字節跳動」投資人認為，紅杉資本可能會避免外界將其描繪成「中國支持者」，尤其紅杉資本已被一些議員點名。

此次提案的眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）上個月發布調查報告，內文提及紅杉資本及其前子公司投資「字節跳動」超過10億美元。紅杉資本低調不願置評。

對TikTok更不利的是，部分並非「字節跳動」的投資者也站出來力挺法案。可以看出，從川普到美國現任總統拜登（Joe Biden），4年來TikTok禁令風波沸沸揚揚，已讓一些投資人認為TikTok被迫退出美國的可能性越來越大。

TikTok重要合作夥伴和投資人紛紛選擇在一旁觀望，顯示TikTok在美國的盟友變得相當少，「基本上只能靠自己」。

業界裡頭，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）現在可能是少數站出來反對法案的人，他12日在X平台推文批評說，「法案不僅涉及TikTok，還涉及審查制度和政府控制」。（編輯：陳承功）1130314