美國立法禁用TikTok 學者呼籲加拿大政府跟進

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（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）美國眾院通過提案針對短影音平台TikTok祭出禁令，在加拿大引發熱議。加拿大政府為此表示，去年9月即已下令對TikTok進行國家安全審查；智庫學者則公開呼籲政府，仿效美國立法禁用TikTok。

美國眾院近日通過提案後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）14日答覆媒體詢問是否也會採取類似行動時表示，政府正密切關注美國有關此案的辯論。

加拿大創新、科學暨經濟發展部（ISED）部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）辦公室隨後證實，由於TikTok之前在加國提出成立新法人團體以擴大業務，該部去年9月6日起即已對TikTok展開國安審查。

儘管此項國安審查與美國會法案沒有關連，但ISED強調，倘若調查過程發現TikTok有任何危及國家安全情況，政府會立即採取必要行動。

加國政府3月公布外國投資加拿大互動數位媒體部門最新政策，內容即提到「受敵對國家支持或影響之行為者，可能試圖以外資對互動數位媒體部門進行投資，藉以散播或操弄錯誤虛假訊息，從而損害加拿大國家安全」。ISED表示，將基於此政策對TikTok「加強審查」。

與此同時，加國智庫「麥克唐納－勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute，MLI）資深研究員孟席斯（Peter Menzies）撰文呼籲加國政府，應仿效美國立法禁用TikTok。

孟席斯指出，TikTok現仍高居加拿大最受歡迎與最常使用社群媒體第3名及第4名，每月擁有高達320萬活躍用戶，其中70%用戶年齡在40歲以下，60%為女性。

孟席斯表示，TikTok對亟欲吸引千禧世代的加拿大廣告商及政界人士來說，特別具吸引力；近年來中國介入加拿大的情況日益嚴重，TikTok母公司與中國政府關係密切，杜魯道理應帶頭對抗TikTok，但政府卻意圖淡化處理任何關於中國干涉加國內政的調查。

孟席斯問道，如果加國已因國安威脅禁用華為5G設備，同樣理由為何不適用於TikTok？

美國眾院通過法案對TikTok祭出禁令，英、澳、歐盟均已對TikTok安全性表達擔憂，印度則自2020年全面禁用。目前加拿大禁止聯邦政府的行動通訊裝置安裝TikTok，執政自由黨則持續經營TikTok帳號。（編輯：陳惠珍）1130316