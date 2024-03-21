美參院議員：擬就禁止TikTok法案舉行公聽會

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國會議員聽取國家情報和司法部官員閉門簡報後，聯邦參議院商務委員會主席肯特威爾（Maria Cantwell）今天指出，她考慮對禁止短影音應用程式TikTok法案舉行公聽會。

路透社報導，肯特威爾告訴記者，「做對事很重要」，但不願提供後續步驟的確切時間表。

美國聯邦眾議院本月13日以352票贊成、65票反對的表決結果通過上述法案，將強迫北京字節跳動公司在6個月內出售TikTok，否則將面臨禁令。

肯特威爾表示，參議員想要立法解決有關TikTok的疑慮。

她說：「重點在於，要有工具來制止外國行為者做出可能傷害美國公民的有害之事。我們會完成這件事，而且我們不會拖拖拉拉。」

肯特威爾計劃本週與這項立法的眾院提案人之一、共和黨籍眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）會面，並稱「之後我們會想出一套方案」。

參院定於本週稍後休會至4月8日。

主持這次閉門簡報的參議員包括，肯特威爾、參院情報委員會主席華納（Mark Warner），以及參院情報委員會的共和黨高層盧比歐（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）。

在美國擁有約1.7億用戶的TikTok，未來發展已成為華府重要議題。美國國會議員不斷接獲TikTok用戶反對這項立法的訴求。

美國拜登政府和眾多議員指出TikTok構成國安威脅，因為中國可能強迫TikTok分享美國用戶個資，但TikTok堅稱不會這麼做。

TikTok表示，已斥資逾15億美元致力保護美國資料，並將這些資料存放在美國。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130321