法國TikTok新版觀看可賺錢 遭批可怕陷阱政府關切

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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）3月底TikTok在法國推出新版TikTok Lite，讓使用者解任務賺錢，看越多賺越多。數位權理部長費拉里說，這與數位社會原則相違背，將密切觀察；專家則批程式為「可怕陷阱」。

法國TikTok在3月底悄悄推出新版應用程式TikTok Lite。世界報（Le Monde）10日揭露，使用者只要通過每日挑戰，就可以真正賺到錢，且使用越頻繁就賺越多，隨即引發法國政府和輿論擔憂。

TikTok Lite近日進軍歐洲的法國與西班牙市場，據法媒表示，其資訊量較TikTok少，主打內容也跟TikTok稍有區別。

進入TikTok Lite介面，應用程式便會用醒目顏色字體提示：「你可以參與不同有趣任務，累積點數、交換報酬。」

換言之，使用時間越多，就能獲得更多酬勞。據「費加洛報」（Le Figaro）測試，每觀看25分鐘就能得到4200點，按讚、邀請朋友、追蹤帳號、連續登入等也都可以。1萬點可以兌換1歐元（約台幣34.4元）。

賺到的點數可以「抖內」給喜歡的網紅，或是換成亞馬遜（Amazon）購物金。為了讓使用者每天登入，TikTok Lite會主動建議設置手機提醒。法國TikTok發言人表示，每天可獲利的觀看上限為85分鐘。

數位權理部長費拉里（Marina Ferrari）11日在社群平台X的帳號上發文寫道，「以觀看時間換取對應酬勞的機制，是數位空間具爭議性的走向，並且與我們希望建構的數位社會原則相違背」，並表示「已要求我的單位盡可能地仔細研究介面機制」。

親職和數位教育觀察機構創辦人侯麥（Thomas Rohmer）近日在法國新聞廣播電台（Franceinfo）上警告，「對孩童的影響使我們非常擔心，我們清楚這會讓孩子非常難以遠離它」。

儘管已被法國政府盯上，但這款爆紅的中國應用程式似乎並不擔心，因為政府目前仍無法出手禁止。費拉里辦公室13日向「巴黎人報」（Le Parsien）解釋，歐盟執行委員會是這類大型平台的規管單位，已就該程式使人成癮的操作啟動調查。

勒恩（Rennes）第二大學人類學教授彭拉達（Pascal Plantard）14日接受十字架報（La Croix）訪問指出，透過TikTok Lite，母公司中國字節跳動讓數位平台的競賽進入不同檔次。

「中國正使用跟電玩要塞英雄平台一樣的策略，利用比其他東西都更具象徵性的報酬，來讓應用程式對目標西方年輕人更具吸引力。這是製造軟實力的一種方式。」

TikTok Lite會不斷發送通知讓使用者繼續任務以換取獎賞，這項機制被彭拉達批評為「可怕的陷阱」。他說，利用消費者心理學和金錢誘惑對青少年過度發送通知，不斷要他們使用程式，是一種陷阱。

他強調這類社群媒體會為大眾健康造成問題，也可能讓青少年遠離社會和學校。他呼籲法國政府考慮規範TikTok Lite，但現階段還是由歐盟層級統一應對，「這需要政治勇氣」。（編輯：郭中翰）1130416