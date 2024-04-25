TikTok在美禁令倒數 可能買主、未來走向一次看懂

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統拜登簽署包裹法案，包括強制短影音平台TikTok與中國字節跳動「斷開連結」，否則將面臨禁令。對此，TikTok執行長今天表示他們「哪都不會去」，有信心會贏得法律戰。

綜合路透社與法新社報導，拜登今天簽署眾所矚目的援烏克蘭、以色列和台灣包裹法案，其中還包括給予「字節跳動」（ByteDance）270天的期限來出售TikTok在美國的資產，否則將面臨封殺。

TikTok執行長周受資隨後發布影片表示：「不要懷疑，這確實是禁令。一個對TikTok和對諸位聲音的禁令。」

「政治人物或許會有不同的說法，但別被搞糊塗了，許多支持這項法案的人士都承認封殺TikTok是終極目標。」

周受資說美國此舉很「諷刺」，因為「Tiktok上的言論自由恰恰反映出相同的美國價值觀，一個讓美國成為自由燈塔的價值觀」。

他說：「請放心，我們哪都不會去。」

「我們會繼續在法庭上為各位爭取權利。事實和憲法站在我們這一邊，我們預期會再次勝利。」

根據拜登簽署的這項法案，明年1月19日為字節跳動出售TikTok的最後期限，也就是拜登本屆任期到期的前一天，但如果拜登認為字節跳動有做出進展，可以將期限往後延3個月。

拜登正在尋求連任，將在今年11月舉行的總統大選與前總統川普對決。

以下是法新社整理TikTok未來可能的走向。

法案內容為何？

法案給TikTok約9個月，即270天的時間來找到非中資買主，否則將在美國面臨遭禁命運。白宮有權將期限往後延90天，但僅限延長一次。

這段期間，美國用戶達1.7億人的TikTok仍可持續運作。

法庭上會發生什麼事？

TikTok表示會上法庭力爭到底，說這項立法嚴重侵犯民眾的言論自由權。

TikTok自認能打贏官司不是沒理由的。在2020年，TikTok曾成功擋下時任總統川普下達的類似禁令。

拜登這次簽署的法案，設計時已解決了上次遭遇的司法難題。部分專家認為，聯邦最高法院有可能會點頭，同意國安考量比保障言論自由更為重要，不過這還很難說。

誰有可能買下TikTok？

為TikTok找買主並非易事，首先，TikTok是全球最受歡迎的應用程式之一，口袋不夠深根本買不起。

其次，反壟斷考量下，科技巨頭名單上常見的Meta、谷歌（Google）等企業在社群媒體市場的占比已經過大，有可能被禁出手吞併TikTok。

就連微軟（Microsoft），這間商務社群媒體領英（LinkedIn）母公司暨當今全球市值最高企業，也會面臨監管機關的嚴格審查。

甲骨文（Oracle）可能會有興趣再次嘗試參與買賣。

沒人買會怎樣？

除非法院做出任何決定，否則出售TikTok的期限，若是加上延長的90天寬限期，大約會是從本月24日開始算起的一年後。

期限一過，美國境內蘋果（Apple）或安卓（Android）應用程式商店將不再提供TikTok，更重要的是，TikTok將無法再進行軟體更新和錯誤修復。

換句話說，由於字節跳動無法更新TikTok，這款應用程式會慢慢走向衰亡，不過字節跳動也可以決定直接關閉TikTok。

中國怎麼說？

TikTok這場美國存亡戰，中國可是卯足全力護航。

北京最不樂見的，就是中企被逼迫賣掉手中最有價值的資產，包括競爭對手最為眼紅的演算法，因為一旦有了先例，其他中企也可能步上後塵。

誰會從中受益？

TikTok若最終遭禁，最大贏家顯然會是Meta和Google。

Meta和Google早已模仿TikTok，各自推出短影音平台Reels和YouTube Shorts。而當TikTok似因前景不明、引發外界憂慮之際，Reels和YouTube Shorts在美國市場則是愈站愈穩。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130425