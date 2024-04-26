路透：字節跳動寧可關閉TikTok美國市場 也不願出售

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（中央社香港26日綜合外電報導）4名消息人士透露，如果中國公司「字節跳動」窮盡所有法律選項，仍抵抗不了禁止短影音平台TikTok在美國應用程式商店上架的法律，將寧願關閉這款應用程式也不願出售。

路透社報導，親近字節跳動（ByteDance）的消息人士說，TikTok運作所仰賴的演算法被視為字節跳動整體營運的核心，因此不太可能出售這款附帶演算法的應用程式。

消息人士還提到，TikTok只占字節跳動總營收和每日活躍用戶人數的一小部分，所以在最糟糕的情況下，字節跳動寧可在美國關閉這款應用程式，也不願意賣給潛在的美國買家。

消息人士說，關閉TikTok對字節跳動的業務影響有限，公司又不必放棄核心演算法。這些消息人士因未獲授權接受媒體訪問而不願具名。

字節跳動對此不願置評。

美國科技媒體The Information稍早報導，字節跳動正研議各種出售TikTok在美業務但不包含演算法的情況。字節跳動昨晚發布聲明表示，目前沒有出售TikTok的計畫。

面對路透社詢問，TikTok發言人僅提到字節跳動前述聲明。

TikTok執行長周受資本月24日說，公司希望在法律層面上成功阻擋美國總統拜登簽署法案後完成的立法落實。TikTok在美約有1.7億名用戶。

美國國會議員普遍擔心中國可能取得美國人的個人資料，或利用TikTok從事監視活動，因而推動相關法案。聯邦眾議院和參議院在本月20日和23日相繼表決通過，拜登隨後將法案簽署成為法律。

根據新法推算，字節跳動出售TikTok的期限在明年1月19日，即拜登總統任期屆滿前一天，但若他認為字節跳動有進展，還可將期限延長3個月。

字節跳動未公開公司財務狀況或旗下任何部門的財務細節。多名消息人士說，這家企業大部分的營收仍在中國，主要是靠「抖音」等旗下其他應用程式。

一名知情人士透露，美國業務占TikTok去年整體營收的25%左右。

3名消息人士指出，TikTok使用的核心演算法，與抖音等字節跳動在中國國內的應用程式一樣。其中一人說，一般認為這些演算法比騰訊、小紅書等字節跳動的勁敵更強。

消息人士認為不可能將TikTok與演算法分割，因為智慧財產權許可是登記在中國字節跳動下，因此很難脫離母公司；此外，要將演算法與TikTok在美資產分離是極為複雜的程序，字節跳動不太可能考慮此一選項。

4名消息人士還說，TikTok演算法是字節跳動手中最有價值的資產之一，字節跳動不會同意賣給競爭對手。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130426