台大設國際政經學院2學程 最快114學年度招生

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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學依照創新條例設置「國際政經學院」，受學界關注，目前有2個學程預計114學年度招生，各15個名額。校長陳文章透露，已有海外多所大學洽談合作。

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」透過鬆綁大學法、學位授予法等，協助國立大學設立國家重點領域研究學院，促進產學間的長期合作關係。從民國110年推動至今，已有11校設置12個學院，超過140家企業投入人才培育。

台大依據創新條例已設有重點科技研究學院，現任校長陳文章上任後，考量社會科學領域也須爭取資源，陸續取得富邦金控、國泰金控等多個企業同意出資，運用徐州路校區（舊法律、社科學院）申設「國際政經學院」，今年2月獲教育部核定。

台大昨天召開的教務會議中，敲定國際政經學院下增設「政治經濟碩士學位學程」及「財金碩士學位學程」，預計114學年度招生，外加招生名額各15名。

今天召開的校務會議，陳文章表示，國際政經學院正式招生應該是明年（114學年度），目前想要合作的學校非常多，包括美國、歐洲、日本都有學研機構和台大洽談國際政經學院的相關學程、交換學生、雙聯學院等機制。

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另外，陳文章今天也提及，為迎接2028年的台大百年校慶，成立「創校百年基金」，希望募集100人捐款新台幣1000萬元以上，用於攬才、留才、學生獎學金和校園建設。目前有50人參與專案，捐贈現金承諾達新台幣21.5億餘元，已捐贈9億餘元；實物捐贈則達1.3億元。

台大也設置較小額的「百歲推手」，預計募集1000人捐款100萬元以上，已有170名捐款人，主要捐助百歲紀念館和校園軟硬體建設。（編輯：李亨山）1130323