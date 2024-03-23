台大竹北校區校門估年底完工 TECH學研基地招標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學竹北校區的規劃受到地方關注，校長陳文章今天表示，校門口已經於1月開工，預計年底竣工，TECH學研基地則正在辦理新建工程期初報告書及技術招標。

台大竹北校區的規劃去年曾發生爭議，新竹縣政府為了解決新竹縣學生數急增問題，一度要求台大評估在竹北校區設置附中，或要求台大移撥校地給縣府興建高中。但後來雙方溝通，竹縣府轉向與其他學校合作、增班完全中學等方式因應，台大則承諾以其他方式幫助當地高中課程學習。

台灣大學今天召開校務會議，陳文章報告竹北校區最新規劃，他提到最近與新竹縣府有新的進展，除去年底簽署協作高中課程合作備忘錄，今年3月2日也開始在新竹縣辦理校系探索及申請入學座談會。

陳文章表示，竹北校區未來將打造為新科技的研發基地，連結在地產業特色，發展次世代半導體、IC設計、人工智慧、量子科技、智慧醫療、太空科技等前瞻科技研究，也預計在當地做碳封存，打造生態校區。

陳文章表示，竹北校區的工程近來也有進展，包括建置校門，當初原規劃跟進修推廣大樓一起動工，但此大樓流標多次，因此決定先做校門，已於今年1月開工，預計12月竣工。TECH學研基地目前正在辦理期初報告書及技術招標。

另外，台大在台北籌設國際政經學院，已於今年獲得教育部核定。陳文章表示，目前包括美國、歐洲、日本都有學研機構與台大洽談國際政經學院的相關學程、交換學生、雙聯學院等機制。

陳文章說，為了讓學院籌設的前置作業更完善，已邀請師生代表組成工作小組，由他擔任召集人，本月12日召開第一次會議。（編輯：郭諭儒）1130323