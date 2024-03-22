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電價審議將登場 大學協會籲考量學校財務艱困

2024/3/22 11:34
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（中央社記者陳至中台北22日電）電價費率審議會今天下午登場，國立大學校院協會理事長陳文章表示，今年因應教育人員調薪，各校都要自籌一大筆經費，如果4月還要漲電費，許多學校已不知要去哪裡籌錢。

電價費率審議會今天下午登場，行政院同意撥補台電千億元，會採取追加預算方式辦理，平均調幅將控制在約11%，不超過前次漲幅，每度電由新台幣3.11元升至3.45元。

國立大學校院協會（國大協）理事長、台灣大學校長陳文章今天出席「余英時國際漢學研究中心啟動儀式」，會前接受媒體聯訪表示，今年教育人員調整學術加給，有3成須各校自籌，加上公教人員統一調薪4%，增加的經費也是由各校吸收，如果這時還要再調整電費，對高教發展影響非常大。

陳文章呼籲這波漲電費，應把大學排除，或是由政府提供補貼。他強調，台灣最重要的就是人才，大學經營困難，對未來人才培育勢必會有影響。

陳文章以台大為例，今年起因應教育人員2項調薪，每年就要增加1億元經費，但學費完全沒有調整。電費在上一波調整時，台大已額外要多負擔6000萬元，現在每年約需4.6億元。

陳文章強調，台大已經算是財務較健全的學校，今年的年度預算已經編列並實施，如果4月要調漲電費，很多校長都在國大協的群組中反映「多出來的錢，還不知道要怎麼找經費的來源」。

陳文章表示，不管是要漲多少，對學校都是一筆很大的負擔，畢竟這是每年都要編列的預算。國大協已請教育部表達難處，各校都在等待今天的審議結果，希望審議會要尊重教育單位的意見。（編輯：管中維）1130322

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