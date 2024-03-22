環團聲明支持合理調整電價 籲推對策帶動節電

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）電價審議委員會今天召開，綠色公民行動聯盟等環保團體表示，支持合理調整電價，除可改善台電賣電即賠錢的問題，重點是推出對策帶動工商民生全面節電，以利2050淨零排放。

電價費率審議會今天登場，綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心等10多個環團聯合發布聲明。

聲明指出，過往2年調漲電價以工業、民生大戶為主，這次全面調整，朝向工商大戶調幅在15%、住宅與小商家10%以內；基於電價是反映環境外部成本及提升能源效率的政策工具，主張有必要合理調整，否則是變相補貼化石燃料的使用，又根據國際能源總署估算，台灣2022年電力補貼化石燃料的使用達80億美元以上。

環團表示，重點是政府應藉此推出配套，充分帶動節約用電的效果顯現，以促進2050淨零排放。

針對工商產業，環團指出，每次調漲，部分工商大戶總以衝擊生產成本為由大力反彈；但根據分析，電費支出占整體製造業營業支出約2.1%；水泥業、電子業、紡織業、造紙業、化工業、基本金屬製造業等6大耗能產業，以及塑膠製品業占比較高，約3%到3.6%。

這3年來的電價漲幅，使製造業的生產成本上升0.9%左右；其實台灣工業電價是全球第3低，比中國、韓國還低，揚言出走，誇大其詞。

環團指出，經濟部僅表示將依照「用電量多寡」與「近年用電成長幅度」分級調整，但若要達到電價調整帶動節能的效果，應將「企業的節電率」列入分級調整因素才是；否則就像2022年電價調整時，大用戶的節能投資金額反較2021年減半，節電率並低於2018到2021年，即可佐證。

環團主張，企業大戶應認真檢視節電率，若能提升至全台平均的2%，應可大幅抵銷電價調漲對生產成本的衝擊；因此經濟部能源署應仿效歐洲，強化能源核效力，要求大用戶強制導入回收期在3年內的節電措施。

環團重申，副總統賴清德520即將就任總統，競選時曾提出「深度節能」政見，當選後，也說將針對台灣用電量前2萬多家、占用電量約60%的企業推動節能措施；呼籲經濟部與台電應全面性檢討節能政策的不足，推出完善能源效率提升的對策。

民生用電方面，環團說，2022年台灣民生電價全球第5低，已16年未調整，殊不合理，330度以下費率甚至比20年前還低，歷經這2年電價波動，住宅電費支出並未較2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間增加，占家庭所得比率持續降至0.93%。

環團認為，以每月用電330度的家戶為例，若電價調升5%，每月增加支出新台幣30元，對一般家戶影響不大，但是應對弱勢家庭、收容機構的衝擊，設計根本性解方，而非僅推動每年1000戶輔導方案，以及提供房東家電汰換專案，以降低租屋負擔。（編輯：管中維）1130322