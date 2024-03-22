電價漲桃機公司有感 積極節電打造綠色機場

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）桃園國際機場公司是用電大戶，對電價漲相當有感，去年台電調高產業用電大戶電價，桃機全年電費達新台幣6.6億元，比預算多1.7億元，桃機公司也積極推動節電，打造綠色機場。

桃機公司助理副總經理余崇立今天在交通部例行記者會說，去年桃機公司編列的電費支出預算是4.9億元，但去年台電對產業用電大戶調高電價，桃機的電價漲了15%，全年電費增加到6.6億元，高出預算約35%，大約占桃機全年總支出5%。

余崇立說，桃機公司也希望能做到能源自主，目前只有在第2航廈建置太陽能板，提供非常少量的太陽能發電，至於汽電共生仍在研議階段。

桃機公司也響應「世界關燈日Earth Hour」活動，明晚8時30分至9時30分，調降機場約1/3空間的照明亮度，包括第1航廈入境大廳、第2航廈出境及入境大廳、D10候機室的照明亮度，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注。

桃機公司統計，近3年節電量達1160萬度，約減少5740公噸二氧化碳當量排放。

余崇立說，桃機公司積極打造打造綠色機場，包括推動基礎建設電動化及汰換耗能設施設備，如空調改變頻式，照明換成LED等，已獲得國際機場協會「ACI綠色機場認證」、「機場碳認證計畫（Airport Carbon Accreditation,ACA）等級三最佳化碳管理標章」等國際認證及肯定。（編輯：陳政偉）1130322