更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
電價
新聞專題
電價1/180
首頁 / 生活

電價漲桃機公司有感 積極節電打造綠色機場

2024/3/22 17:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）桃園國際機場公司是用電大戶，對電價漲相當有感，去年台電調高產業用電大戶電價，桃機全年電費達新台幣6.6億元，比預算多1.7億元，桃機公司也積極推動節電，打造綠色機場。

桃機公司助理副總經理余崇立今天在交通部例行記者會說，去年桃機公司編列的電費支出預算是4.9億元，但去年台電對產業用電大戶調高電價，桃機的電價漲了15%，全年電費增加到6.6億元，高出預算約35%，大約占桃機全年總支出5%。

余崇立說，桃機公司也希望能做到能源自主，目前只有在第2航廈建置太陽能板，提供非常少量的太陽能發電，至於汽電共生仍在研議階段。

桃機公司也響應「世界關燈日Earth Hour」活動，明晚8時30分至9時30分，調降機場約1/3空間的照明亮度，包括第1航廈入境大廳、第2航廈出境及入境大廳、D10候機室的照明亮度，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注。

桃機公司統計，近3年節電量達1160萬度，約減少5740公噸二氧化碳當量排放。

余崇立說，桃機公司積極打造打造綠色機場，包括推動基礎建設電動化及汰換耗能設施設備，如空調改變頻式，照明換成LED等，已獲得國際機場協會「ACI綠色機場認證」、「機場碳認證計畫（Airport Carbon Accreditation,ACA）等級三最佳化碳管理標章」等國際認證及肯定。（編輯：陳政偉）1130322

電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
環團聲明支持合理調整電價 籲推對策帶動節電
172.30.142.60