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陳建仁：電價審議兼顧民生物價 續推TPASS通勤月票

2024/3/22 10:22
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（中央社記者王揚宇台北22日電）電價費率審議會今天登場。行政院長陳建仁今天受訪表示，電價調漲由電價審議委員會審議，審議過程會兼顧民生及穩定物價，對於農漁、醫療、社福、教育等機構，需要補助的地方會加以考慮。

電價費率審議會今天登場，行政院同意撥補台電千億元，預期4月起電價平均調幅約11%。其中，每月用電700度以下住宅調漲5%，換算下來每戶一天電費將增加新台幣0.7元，估計約有1250萬戶受影響、占比93%。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，針對電價平均漲幅是否確定為11%，以及電價調漲後，是否衝擊雙鐵及捷運票價等議題，作相關說明。

陳建仁說，針對電價的調漲，電價審議委員會今天會做相關審議，而在審議過程中，會兼顧照顧民生及穩定物價的方向來考量，政府對於需要照顧的團體，包括農漁、醫療機構、社會福利機構、教育機構，需要再補助的地方，會加以考慮。

關於台鐵部分，陳建仁表示，台鐵是百年來台灣最重要的運輸工具，但為了要配合政策以及其社會責任，台鐵票價28年都沒調漲，大家為了要讓台鐵有更好的營運，也讓台鐵公司化，因此未來台鐵票價的調整，尊重公司的決定。

陳建仁說，不過政府會繼續推動TPASS通勤月票，讓所有通學、通勤的年輕人和民眾，都能得到很好的大眾運輸運費上的保障。（編輯：蘇志宗）1130322

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