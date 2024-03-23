學校電費凍漲 台大：仍須努力節能

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（中央社記者陳至中台北23日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，但學校（幼兒園到大專院校）維持電價凍漲。台大校長陳文章今天表示，難保以後不會漲，現階段會努力推動節能措施。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會22日傍晚決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。不過，農漁、學校、社福團體維持電價凍漲，這次調幅減半及凍漲的產業，會在下半年提報審議會檢討。

陳文章作為國立大學校院協會（國大協）理事長，昨天審議會召開前，一度代表各大學向政府喊話，指今年因應教育人員調薪，各校都要自籌一大筆經費，如果4月還要漲電費，許多學校已不知要去哪裡籌錢。希望這波漲電費把大學排除，或是由政府提供補貼。

台大今天舉辦校務會議，陳文章在師生代表前表示，昨天雖已做成「凍漲」的決議，但難保未來不會調漲。一旦漲電費，對學校會是嚴重負擔，影響經費、教學研究品質、師生服務。

陳文章表示，台大現階段會努力推動節能措施，包括建立數位電錶、更新高壓配電站變壓器、汰換老舊空調主機、全面換裝LED燈具、建置自來水管網等。

陳文章也提到，會在各校區推動太陽光電，利用屋頂、停車場車棚等建置光電板。同時也會根據各館舍的平均用電變化數據，找出用電變化顯著的館舍，進而擬定節電措施，逐步改善電力安全、節能監控等。（編輯：郭諭儒）1130323