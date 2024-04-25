美限期TikTok切割母公司 數位部持續關注後續發展

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（中央社記者蘇思云台北25日電）美國要求短影音平台TikTok必須與中國母公司字節跳動限期「斷開連結」，否則祭出禁止下載TikTok的禁令。數位部今天表示，台灣2019年就禁止公部門體系使用TikTok，若真的後續跟進美國禁止民間下載，因屬重大政策需法律授權，將持續關注美國頒布禁令後續發展。

美國國會近日通過法案，要求TikTok和中國母公司字節跳動（ByteDance）限期「斷開連結」，若中國未限期從TikTok撤資，蘋果和Google等應用程式平台將強制下架TikTok，不然可能面臨罰款，美國總統拜登（Joe Biden）也簽署法案，TikTok則強調對此案勢必提起訴訟。

台灣2019年起已經將TikTok列為危害國家資通安全產品，公部門設備都禁止使用TikTok，外界關注美國通過法案後，台灣是否可能會有類似做法。

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數位部官員表示，持續關注法案生效後的發展，若TikTok配合賣給美國公司，等於TikTok將會是美資公司，可能就觀察後續表現。若未能限期撤資，美國的禁令生效意義等於是禁止民眾從2大應用程式平台下載TikTok軟體，但實務上來說，透過VPN也可以到其他區域下載使用，或者使用者可以自行安裝。

數位部官員說，如果走到那一步，美國有法律授權禁止下載TikTok，相信台灣社會民意自然也會有類似呼聲。政府要比照相關作法如禁止下載，也需要法律授權。這屬於重大政策，會持續關注美國後續發展。（編輯：潘羿菁）1130425