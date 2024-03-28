研究：2024年中國製電動車歐洲市占率將達25%

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（中央社台北28日電）由相關非政府組織組成的歐洲運輸環境聯合會（Transport and Environment, T&E）27日發表報告指出，中國製電動車今年將占歐洲市售電動車的25%以上，比重較去年同期增加5個百分點。

報告指出，歐盟去年銷售的電動車中，約19.5%為中國製造，其中銷往法國和西班牙的電動車近1/3來自中國。

T&E的研究顯示，隨著比亞迪等中國電動車品牌積極向全球擴張，預料中國製電動車在歐洲的銷售比重今年將升至25%以上。

上述研究發布之際，歐盟執委會正在調查中國對當地電動車製造商的補貼，以釐清是否存在不公平競爭。外界普遍認為，這項調查將最終導致對進口中國電動汽車增加關稅。

這項研究發現，製造商若將關稅上漲的影響轉移至消費者身上，中國製造的中型轎車和SUV將比歐洲同類車型更貴，這可能會促使中國車企在歐洲進行更多本地化生產。

T&E政策主管Julia Poliscanova表示，關稅將迫使汽車製造商將電動汽車生產本地化，這是好事，因為可創造就業機會，也能提升技能水準，但關稅無法長期保護歐洲傳統汽車製造商，中國企業可能會在歐洲建廠，歐洲汽車行業需做好準備。（編輯：周慧盈/邱國強）1130328