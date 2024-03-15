中國批美國TikTok法案 美駐中大使：極其諷刺

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（中央社台北15日電）美國眾議院昨天通過中資半年內須撤出TikTok法案，引發中國痛批「完全是強盜邏輯」。美國駐中國大使伯恩斯隨後反駁稱，北京官員的批評是極其諷刺的，「他們甚至不讓14億中國人使用 TikTok」。

中國外交部發言人汪文斌14日在例行記者會表示，如果「所謂國家安全的理由」可以用來任意打壓別國的「優秀企業」，那就毫無公平正義可言。看到「別人的好東西」就要想方設法據為己有，「這完全是強盜邏輯」。

據法新社，伯恩斯（Nicholas Burns）14日對夏威夷東西中心（East-West Center）發表線上演說時，反批北京的批評不合理，因為中國阻止許多西方網路平台在該國運作。

伯恩斯說：「我覺得極其諷刺的是，中國政府官員…一直在批評美國目前就TikTok展開的辯論。」

「他們甚至不讓14億中國人使用TikTok，」他在回答有關美國對中公共外交途徑的問題時提到。

伯恩斯接受彭博電視專訪時進一步指出，X（前身Twitter）、Facebook、 Instagram、Google等美國網路和社交平台在中國被禁，中方官員卻可透過X平台來批評美國。

據澎湃新聞，中國外交部15日下午舉行例行記者會，法新社記者提問，今天伯恩斯表示，中國對美國可能禁止TikTok的立場表態極具諷刺意味，因為中國官方對網路平台採取審查制度。發言人對此言有何評論？

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汪文斌回應稱，中國對待境外社交媒體的政策，同美方對待TikTok的態度完全不具有可比性。只要遵守中國法律法規的要求，中方一向歡迎各類平台產品服務進入中國市場，這一規定對所有的外國企業一視同仁，沒有歧視性。

汪文斌並稱，TikTok完全按美國的法律註冊，經營合法合規，接受美方監管，美方卻千方百計動用國家力量對其打壓，不僅要實施禁令，甚至還要強制剝離。一個標榜言論自由，自詡為自由市場經濟的國家，卻不惜動用國家力量打壓特定企業，這才是真正具有諷刺意味。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130315