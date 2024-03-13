印度啟用邊境隧道 中國軍事代表團訪印度周邊3國

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（中央社台北13日電）印度啟用邊境隧道引發中國不滿之際，中國國防部今天宣布，4日至13日間，共軍國際軍事合作代表團訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾，就「共同關心的地區安全問題」與三國防務部門會談。

中國國防部官方微博「國防部發布」13日下午通報，中國人民解放軍國際軍事合作代表團於4日至13日訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾。

通報稱，代表團訪問期間拜會了馬爾地夫總統，並分別與三國的防務部門進行會見會談，圍繞兩軍關係和「共同關心的地區安全問題」交換意見，「重點就推進雙邊防務合作深入磋商，達成一系列共識，進一步豐富了中國與相關國家防務合作內涵。」

中國與印度在邊境緊張情勢升高，印度9日啟用一條全新且具戰略意義的邊境隧道「西勒隧道」，加劇了雙邊摩擦。共軍今天宣布與印度三鄰國會商防務合作，劍指印方意味濃厚。

印度總理莫迪（Narendra Modi）9日造訪阿魯納查省（Arunachal Pradesh），為號稱全球最長雙線隧道的西勒隧道（Sela Tunnel）主持啟用儀式。

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中國外交部發言人汪文斌隨後回應稱，藏南地區是中國領土，中國政府從不承認並堅決反對印度「非法設立」的阿魯納查省，「印度此舉只會導致邊界問題複雜化，並對兩國邊境地區局勢造成負面干擾」。

根據公開資訊，這次引發兩國爭論的「西勒隧道」海拔1萬3000英尺（約3962公尺），連接阿魯納查省的達旺（Tawang）與阿薩姆省（Assam）的特茲普爾（Tezpur），斥資82億5000萬盧比（約新台幣31億3000萬元）興建，讓兩地陸地運輸時間縮短1小時以上，可加快印度軍事動員或部署速度。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130313