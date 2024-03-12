馬爾地夫與中國簽軍援協議後 印度軍事人員開始撤離

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（中央社馬爾地夫瑪萊12日綜合外電報導）在親中國的馬爾地夫新任總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）下令印度駐軍離開這個印度洋島國後，馬爾地夫國防軍今天表示，印度已經開始撤離在當地操作偵察機的軍事人員。

法新社報導，馬爾地夫國防軍（Maldives National Defence Force）官員表示，部署最南端艾都珊瑚島（Addu Atoll）25名印度軍人已於兩國同意正式撤軍起始日的10日之前離開。

馬爾地夫國防軍提供法新社的聲明指出：「我們可以證實印度正在進行駐軍撤離。」

穆伊祖開出把印度踢出馬爾地夫的競選支票，去年9月底當選。印度安全人員原本負責在廣闊海上邊界巡邏。

雙方已同意於5月10日前89名印度軍人和後勤人員完全撤離。

當地官員表示，印度的2架直升機和1架固定翼飛機將由已經抵達馬爾地夫的印方文職人員操作。

就在印方準備撤離之際，馬爾地夫上週與中國簽署「軍事援助」協議。

馬爾地夫國防部表示，這份協議是為促進「更強健的雙邊關係」，並稱中國將根據這項協議訓練馬爾地夫人員。

中國外交部發言人汪文斌今天在北京向記者表示：「我們支持馬爾地夫維護自身的領土主權。我們也支持馬爾地夫在獨立自主的基礎之上同各方發展對外友好交流合作。」（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130312