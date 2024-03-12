莫迪啟用邊境隧道遭中國抗議 印度：毫無道理

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（中央社記者林行健新德里12日專電）印度總理莫迪上週訪視被中國稱為「藏南地區」的阿魯納查省，為一條具戰略意義的隧道主持啟用儀式，遭到中國抗議。印度外交部今天重申，阿魯納查省是印度的一部分，中方抗議毫無道理。

莫迪（Narendra Modi）9日造訪阿魯納查省（Arunachal Pradesh），為號稱全球最長雙線隧道的西勒隧道（Sela Tunnel）主持啟用儀式。

中國外交部發言人汪文斌昨天在北京舉行的例行記者會上說，藏南地區是中國領土，中國政府從不承認並堅決反對印度「非法設立」的阿魯納查省，中印邊界問題尚未解決，印度無權擅自進行開發。

汪文斌並說，印度此舉只會導致邊界問題複雜化，並對兩國邊境地區局勢造成負面干擾，已經向印度提出嚴正交涉。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天透過書面答覆媒體的詢問，強調新德里不接受中方相關言論，印度領導人訪問阿魯納查省，正如平時訪問其他省分一樣，中方反對印度領導人視察發展項目毫無道理。

賈斯瓦重申，阿魯納查省是印度完整且不可分割的一部分，中方的抗議不會改變事實。

西勒隧道海拔1萬3000英尺，連接阿魯納查省的達旺（Tawang）與阿薩姆省（Assam）的特茲普爾（Tezpur），斥資82億5000萬盧比（約新台幣31億3000萬元）興建，讓兩地陸地運輸時間縮短1小時以上，可加快印度軍事動員或部署速度。

由印度實質治理中的阿魯納查省與西藏接壤，中國稱藏南地區，多次為境內地點更名，同樣引起印度外交部抗議。

西勒隧道一端的達旺，迄今仍是印中邊界對峙緊張據點之一，2022年12月，兩國士兵就曾在此處發生衝突。（編輯：張芷瑄）1130312