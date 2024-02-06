美國官員晤袁弓夷等4人 中國表態不滿與反對

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（中央社台北6日電）美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）5日會見4名遭港府懸賞通緝的香港民主人士；中國外交部今天表示，對美方作法強烈不滿和堅決反對。

中國新聞網報導，中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會，回應記者提問康達稱很榮幸會見香港民主和人權的倡導者時作出回應。

汪文斌指出，對美方高官公然勾連外逃「反中亂港」分子表示強烈不滿和堅決反對。有關外逃「反中亂港」分子涉嫌危害國家安全，香港警方依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是必要正當之舉。

他稱，美國制定的國家安全法律也具有域外效力。美方為「反中亂港」分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準。

中方籲美方反躬自省，切實尊重中國主權和香港法治，不做犯罪分子的避風港。

美國之音今天報導，康達6日在社群媒體發文，指很榮幸能見到這些「香港民主和人權的勇敢倡議者」，又指他們因為行使基本自由而不公正地被針對。

這次會面在美國時間5日進行，參與的包括香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）執行總監郭鳳儀、「香港議會」籌委袁弓夷、香港自由委員會基金會政策與倡議專員許穎婷、以及美國國際民主協會（National Democratic Institute）員工、持有美國籍的邵嵐。

郭鳳儀對美國之音說，他們敦促美國政府就香港政府的跨境鎮壓，在政策上作回應，例如調查去年11月在美國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，示威活動上「小粉紅」暴力行為，她也要求美國制裁香港政府的相關官員。

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她說：「因為現在我們見到『國安法』及23條，（香港政府）行使的權力越來越大，如果美國政府到現在都未有做任何事，未作出任何實際行動上的回應，其實是釋出一個非常之差的訊息，會令香港政府變本加厲」。

港府近期宣布針對基本法第23條立法展開為期約1個月的公眾諮詢。新法例將涵蓋5大類罪行，包括叛國、煽惑叛變、竊取國家機密及間諜行為、危害國家安全的破壞活動以及境外干預罪等。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1130206