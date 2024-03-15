美中建交45年 駐北京大使：關係轉穩競爭性質不變

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）今年逢美中建交45週年，才低調訪香港的美國駐北京大使伯恩斯今天表示，經過美國前眾議院議長裴洛西訪台等事件後，雙邊關係於2023年回穩，但依舊具高度競爭性，軍力及影響力的較量仍是進行式。

伯恩斯（Nicholas Burns）今天對夏威夷東西中心（East-West Center）發表線上演說，關鍵字「競爭對手」貫穿整場內容。他於開場時回顧美中於2022年的一連串分歧，「特別是裴洛西（Nancy Pelosi）訪台」，2023年2月的氣球事件也導致兩國關係陷入低谷。

他說，雙邊不久都意識到在如此嚴重的分歧下，內閣管道的溝通是必要，接著美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等一一出訪北京，為2023年的「拜習會」鋪路。

伯恩斯觀察，美中領導人見面並未解決雙邊在重大議題上許多懸而未決的分歧，但驗證了兩國的判斷，也就是「我們是競爭對手，保持溝通至關重要」，特別是兩軍之間的互動。

他指出，雙邊關係仍然具有高度競爭性，「在接下來的十年內，我們很可能一直是系統性的競爭對手」。美國不但保障印太及航運最繁忙的地區穩定，包括南海、東海、西太平洋以及台灣海峽，也決心維持與日本、韓國、菲律賓、澳洲等盟邦的承諾。

伯恩斯接著將焦點轉向科技，強調美國在許多方面都將科技視為競爭的核心，許多科技有助研發新的軍事技術，從而決定未來的權力平衡。美國因而拒絕向中國出售先進技術及用於人工智慧的半導體，避免解放軍的實力超越美軍。

回應提問時，老練外交官伯恩斯避談中國內政及習近平權勢等議題，對區域局勢反而火力全開。他回應中國、菲律賓執法船隻衝突時表示，美方對中國試圖對菲律賓施加強制壓力感到非常憂心。

菲律賓政府表示，該國海岸防衛隊船隻5日在南海愛尤銀礁（Ayungin Shoal/Second Thomas Shoal，台灣稱仁愛暗沙）執行運補任務時，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷。中國海警則指控菲國船隻「非法侵入」中國南沙群島仁愛暗沙周邊海域。

伯恩斯說，根據海牙常設仲裁法院2016年的南海裁決，事發海域位於菲律賓專屬經濟區內。他批評中國的主張缺乏國際法依據，也無視仲裁法院的裁決。

伯恩斯引述美菲1951年的共同防禦條約，表示美國提供菲律賓強而有力的支持。「我們非常希望接下來幾個月（的局勢）會更加平靜，但我們的支持非常果斷、極其明確」。

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伯恩斯外交資歷豐富，曾在前總統布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。在此之前，曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人，並見證1997年英國將香港主權移交中國的儀式。

他11至12日訪問香港，這是他被派駐北京擔任大使以來首度公開訪港。由於正值香港立法會審議具爭議性的基本法第23條，伯恩斯此行儘管低調，仍受關注。（編輯：陳承功）1130315