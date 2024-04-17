支持安全回家的路 王國材：國6及花東快都進行中

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（中央社記者余曉涵台北17日電）0403花蓮強震重創花蓮，交通部長王國材今天強調，支持花東要有安全回家的路，目前國6已經啟動路廊踏勘，預計115年進入可行性研究；花東快速公路則在今年8月會有可行性報告。

0403地震重創花蓮，外界疾呼應該要有1條安全回家的道路。對此，交通部長王國材今天在立法院交通委員會接受媒體聯訪表示，支持花東要有安全回家的路，國6延伸花蓮部分，過去碰到困難，包含斷層等跟環境影響的課題，去年已經啟動路廊踏勘跟地質調查，大概在115年會進入可行性研究。

根據交通部報告，國6由埔里往東續延到花蓮，初擬路廊總長約90公里，隧道群達18座總長約50公里，路廊最長的隧道長達17.4公里。高公局曾初步評估，因要穿越中央山脈，不確定因素多，不僅工程技術困難度極高，並有造價高、工期長、環境影響巨大、行車安全及防災救災疑慮。

交通部指出，後續將視路廊踏勘跟地質調查研究成果，請高公局適時啟動可行性評估程序。

花東快速道路方面，王國材表示，預計8月可行性報告會出爐，這2個計畫都在進行中，並按照相關程序來走。

根據公路局報告，重啟的花東快速公路可行性評估，花蓮端從崇德開始，銜接蘇花安，台東端至台東市，總長174公里，花蓮127公里、台東47公里，共17處交流道，花蓮11處、台東6處。（編輯：陳政偉）1130417