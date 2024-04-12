全台首座燈塔結合民宿 高美燈塔旅宿園區開幕試營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）高美燈塔旅宿園區今天開幕試營運，交通部長王國材表示，將老燈塔及除役燈塔進行活化，引進旅宿、文創及輕食，高美燈塔活化將是重要里程碑，期盼帶動台灣觀光。

高美燈塔是台中海線指標性的歷史建築和地標，經過活化後成為全國首座提供住宿的燈塔園區，今天在園區舉行開幕試營運啟動儀式，王國材除出席開幕式，也參觀園區的設施及住宿環境。

王國材表示，交通部航港局針對國內36座燈塔，近幾年都在做活化工作，高美燈塔引進旅宿、文創及輕食，又接近高美濕地，採用這樣的創意將除役燈塔做活化，過去歐洲也有這樣的規劃案，在燈塔活化案中，高美燈塔將成為重要里程碑，帶動台灣觀光。

航港局說明，高美燈塔園區為全國首座提供住宿的燈塔園區，住宿空間規劃有1間4人親子房、1間雙人套房及5間青旅雅房，園區引進在地商家提供輕食餐飲與文創展覽，結合地方特色發展新型態的燈塔觀光，並為全台首座可開放民眾參觀燈塔本體內部的燈塔。

此外，王國材在會前接受媒體聯訪被問到將接任的準交通部長李孟諺時表示，520以後他會卸任，李孟諺很專業，在當行政院秘書長期間對交通部業務嫻熟，為人正派又謙虛，是他想像裡最好的接替人選，他會很快將相關交通部後續要做的工作趕快整理進行交接，他也替交通部員工開心，有這麼好的新部長過來。

對於花蓮地震後的交通狀況，王國材說，最重要的是蘇花公路安全提升計畫，可以讓整個蘇花公路變安全，現在展開綜合規劃及環評，預計民國121年完工，他期待早日進行。

有關台鐵花蓮段風險管理，王國材說，現在有26處落石告警系統已建好，另外38處準備發包，今年應完成一半以上，整個花蓮段在這次地震以後邊坡普遍變脆弱地區，已請公路局及台鐵局全面巡查邊坡，接下來38處經過花蓮評估需要做的，希望修改計畫來支持，讓花東有一條安全回家的路持續進行。（編輯：黃世雅）1130412