改善苗栗台3線「絕命彎道」 擬增設測速照相桿

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣台3線三灣鄉102至103公里路段，屢有重機騎士高速過彎摔車致傷亡，被稱為「絕命彎道」，交通部長王國材今天會同立委會勘，擬於彎道增設測速照相桿以降低事故。

苗栗台3線三灣鄉至獅潭鄉區間有多處彎道，吸引大型重機車友及「追焦手」聚集，捕捉壓車過彎畫面。其中三灣鄉102至103公里連續彎道事故頻傳，縣警局統計，去年迄今有31起車禍、2名重機騎士身亡，均為過彎失控滑至對向車道遭來車撞擊輾壓；聯電榮譽副董事長宣明智女婿2009年騎乘重機也命喪於此。

立法院交通委員會今天考察苗栗地區交通建設，國民黨籍立委邱鎮軍、林沛祥邀交通部長王國材、公路局長陳文瑞等人會同苗栗縣縣長鍾東錦前往台3線103.6公里路段現勘，宣明智也到場關切。

公路局長陳文瑞指出，該路段因地形地勢影響，彎道與上下坡道相當多，目前針對彎道已完成設置軟性充水式護欄阻隔、加密交通桿、車道縮減及路肩劃設槽化線等改善措施，未來持續與縣府合作滾動檢討改善道安。

王國材表示，台3線目前速限皆為60公里，在不改變速限的前提下，希望用路人遵守速限，只要遵守速限也不太會發生車道偏移或失控滑到對向車道的狀況，因此初步朝彎道增設定點測速桿的方案，由公路局送苗栗縣道安會報討論。

此外，縣長鍾東錦反映，充水式護欄雖有助阻隔車輛滑至對向車道、減緩衝擊力，但不甚美觀，與「浪漫台3線」道路景觀格格不入。王國材對此表示，將請公路局檢討是否改為緣石加矮灌木植栽的中央分隔島，會盡量在既美觀又安全的原則下執行。（編輯：林恕暉）1130410