普悠瑪號撞落石 王國材：支持台鐵增設告警系統

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（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）台鐵普悠瑪號昨天晚間在花蓮和平站擦撞落石出軌。交通部長王國材今天說，會請台鐵再次巡查所有邊坡，是否要再增加落石告警系統，若有需要增加經費，交通部會予以支持。

台鐵第445次普悠瑪號列車昨晚9時10分於花蓮和平站南邊擦撞落石造成前端第1車北邊2軸出軌，雙線無法通行，台鐵連夜搶修，今天清晨6時恢復雙線通車。

王國材與立法院交通委員會，前往宜蘭縣考察交通建設受訪表示，台鐵目前設置26處落石告警系統，但這次事發地點邊坡先前評估算是穩定，後續還有38處正在增設中。

王國材表示，經過這次地震過後，會請台鐵再次巡查所有邊坡，是否要再增加落石告警系統，並重新評估花蓮地區邊坡狀況，台鐵會持續研擬，若有需要增加經費，交通部也會予以支持。

此外，記者詢問，經過這次地震後，是否會加速推動「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）進程，王國材說，交通部對於宜花東建設正全力推展，蘇花安目前進度在環評和綜合規劃階段，目標民國121年完工。

王國材表示，這次地震可以看到，台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）以外路段受損嚴重，尤其是崇德路段，此路段在蘇花安計畫中規劃10.2公里隧道，避開去年和最近災情路段。

王國材說，現在交通建設最急部分，就是趕快把蘇花安做好，「最重要用工程手段一勞永逸，就是蘇花安做好」，帶給花東地區居民安全回家的路。（編輯：方沛清）1130411