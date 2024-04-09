蘇花安比照國道抗震7級 以隧道防落石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵、汪淑芬台北9日電）為提升蘇花改安全性，交通部提出蘇花安替代方案。公路局指出，預計5月提環評補件資料，盼121年完工，且蘇花安比照國道有抗7級地震能力，較常有落石區域將用隧道因應。

蘇花改於民國109年1月全線通車，110年1月全車種通行。然而「東澳至南澳」、「和平至和中」及「和仁至崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，極待提升安全性及服務標準，因此辦理安全提升計畫，期盼大幅減少遇極端氣候致預警性封路的情形。

在「東澳至南澳」段部分，總長9.3公里，包括4.7公里隧道、3.8公里橋梁及0.8公里的路堤；「和平至和中」段總長為5.5公里，包括4.8公里的橋梁及0.7公里的路堤；「和仁至崇德」段總長為15.1公里，包括10.2公里的隧道、3.1公里的橋梁及1.8公里的路堤，擬以橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園；整體計畫期程以121年完工為目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部公路局蘇花改工程處長李宗仁今天說，蘇花安比照國道都是7級抗震，在較常有落石的路段也都會改以隧道的方式因應，預計5月會向環境部送交補件資料，相關完工期程不會改變，不過經費上受到原物料及人力成本增加，將會上修。

蘇花安計畫今年2月進行環評初審，當時環評委員認為應減少土方運輸車次外，加上「和平至和中」段採用高架道路，應加強東北季風盛行期間對行車安全影響評估及研議提出減輕措施，建議補充修正後再審。（編輯：李錫璋）1130409