花蓮強震南方澳跨港大橋泥塊剝落 結構安全無虞

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）新建宜蘭南方澳跨港大橋昨天受強震影響，表面混凝土保護層剝落、橋面伸縮縫蓋板向上突起約5公分。公路局蘇花公路改善工程處今天表示，結構與安全沒有影響，將派員修復。

南方澳跨港大橋於民國108年10月1日發生斷橋，造成印尼、菲律賓籍共6名移工罹難；經施工重建，新建的大橋於民國111年12月18日通車。

交通部公路局蘇花公路改善工程處長李宗仁今天告訴中央社記者，花蓮強震後台灣港務公司基隆港務分公司與蘇花公路改善工程處立即啟動橋梁巡檢機制，前往建南方澳跨港大橋後發現，橋體墩柱帽梁上方混凝土止震塊與支承墊塊有破損現象，編號P5橋墩的橋面人行道伸縮縫蓋板向上突起約5公分。

他說，止震塊的作用為地震發生時，用於束制橋面維持既有位置，使橋面板不產生較大變形及位移，並吸收能量，也能防止橋面板脫離墩柱而掉落，維持用路人行車安全。

李宗仁指出，這次強烈地震所帶來的巨大能量，使得止震塊吸收相當多的震動能量，產生表面混凝土保護層剝落，保護橋面板及墩柱不受到任何的損傷，由此可見止震塊發揮相當大作用。

他說明，由於地震震動的方向來自四面八方，包括上下的震動，因此在P5墩柱的人行道橋面板因強烈震動及位移，造成些許凸起，所幸橋面伸縮縫及整體結構安全無虞，承攬廠商已啟動保固作業，預計4月中旬完成修復。（編輯：戴光育）1130404