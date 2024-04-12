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觀光署與聖蓋博市攜手 台灣燈會花燈美國看得到

2024/4/12 09:28（4/12 10:06 更新）
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觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚（左）與美國加州洛杉磯郡聖蓋博市長吳程遠（右）11日簽「觀光交流合作及致贈元宵節花燈意向書」，從2025年農曆春節起，致贈台灣燈會的花燈到聖蓋博市展出。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月12日
觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚（左）與美國加州洛杉磯郡聖蓋博市長吳程遠（右）11日簽「觀光交流合作及致贈元宵節花燈意向書」，從2025年農曆春節起，致贈台灣燈會的花燈到聖蓋博市展出。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月12日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）交通部觀光署今天與美國加州聖蓋博市簽訂合作意向書，從2025年起致贈台灣燈會的花燈到美國展出，宣傳台灣觀光也促進台美交流。

洛杉磯郡的聖蓋博市（San Gabriel）位於洛杉磯市東邊郊區，有「洛杉磯發源地」之稱，是一座建城於1771年的古老城市，最著名的古蹟教堂有近250年歷史，現在擁有63%亞裔人口。

聖蓋博市現任市長吳程遠是台灣背景的第一代華人移民。在香港出生，台灣求學成長，定居聖蓋博已經23年。

吳程遠今天接待觀光署副署長林信任，與觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚簽下「觀光交流合作及致贈元宵節花燈意向書」。

林信任在2008年到2015年曾派駐洛杉磯，曾在道奇球場舉辦台灣燈節活動，這次與聖蓋博市簽下5年加5年的合作意向書，期待宣傳台灣觀光，也促進台美更深度的交流。

林信任此行也到邁阿密參加郵輪展，他表示透過郵輪展的機會，發現越來越多人對台灣旅遊有興趣，美國5大航商都有興趣停靠台灣或以台灣為母港，後續將安排郵輪公司到台灣踩線。

林信任過去派駐美國期間，認識吳程遠，促成了這次台灣燈會與聖蓋博市最長10年合作計畫，每年農曆春節期間把台灣燈會的花燈送到美國展出。

吳程遠表示，身為在台灣受教育、成長的美國第一代移民，能在美國從事公職、參與政府決策，感覺到美國的多元不只在人種，更是尊重不同背景，這是美國成為一流國家的關鍵。（編輯：高照芬）1130412

觀光署副署長林信任（左5）11日在洛杉磯郡聖蓋博市政府出席觀光署與聖蓋博市「觀光交流合作及致贈元宵節花燈意向書」的簽署儀式。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月12日
觀光署副署長林信任（左5）11日在洛杉磯郡聖蓋博市政府出席觀光署與聖蓋博市「觀光交流合作及致贈元宵節花燈意向書」的簽署儀式。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月12日
#台灣
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#吳程遠
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