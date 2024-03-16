台南400亮點多 城市各角落熱鬧一整年

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台南400（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南16日電）1624年荷蘭人抵達台南安平，成為台灣走進世界舞台起點，台南市政府在2024年推動「台南400」，除了量身訂做系列展演，更爭取到台灣燈會、台灣文博會、台灣設計展等國家級大型活動，搭配推動民間參與及共享資源，城市各角落熱鬧一整年。

台南400系列活動以「一起台南．世界交陪」為主軸，從回望過去歷史，來自世界各地族群在這片土地交流，每個時期文化樣貌不斷堆疊、交融與翻新，直到2024年繼續全方位深化，盼再次讓世界看到台灣，台灣燈會、台灣文化創意博覽會、台灣設計展3項國家級主題活動陸續在台南登場。

2024台灣燈會在台南規劃高鐵及安平2大燈區、共8個主題展區，安平燈區於2月3日率先開展，主燈所在的高鐵燈區則在2月24日啟燈，透過傳統與現代燈藝合作、多元藝術策展與匯演，展現台南文化首都創作力與城市魅力。

台南市長黃偉哲告訴中央社記者，此次台灣燈會一併推廣台南既有且極具特色的月津港燈節、龍崎光節，以及民間舉辦的府城普濟燈會、成功燈會、神農街燈會，與消防史料館祈福燈籠等燈節，盼讓國內外遊客知道台南除了古蹟、美食，每年還有特色燈會活動值得到訪。

台灣文化創意博覽會（簡稱台灣文博會）於2010年起策辦，今年是第2次走出台北，預計8月在台南登場，由台南市政府與文化部合辦，透過深度策展方式，展現台南特有城市氛圍與文創能量，期待讓充滿文化底蘊的台南綻放更迷人光采。

預計10月登場的「台灣設計展」，將以凝聚台南常民精神與生活，融合永續創新設計概念，串聯跨世代、跨產業、跨領域、跨文化力量，推動展覽整體規劃，把台南生活文化及產業，透過設計及青創能量進行呈現，使大眾看見整座城市的設計動能。

除了3大主題活動，台南400安排一系列音樂、戲劇展覽或藝術演出，透過8大策展主題，以及文化、藝文館舍聯合展演，呈現精彩多元文化、曾經或現正發生的事，讓2024精彩一整年。

配合台南400，台南市政府文化局邀請台南出身的藝術家李明道（Akibo）操刀，設計「台南400視覺識別系統」，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、祀典武廟、鳳凰花、鯤鯓沙灘及藍晒圖文創園區等在地內涵。

這套視覺識別系統包括標誌（LOGO）、標準字（LOGO TYPE）、圖樣（PATTERN）、顏色（COLOR）等視覺元素，以不收授權費方式提供民間單位申請，進行商品開發、空間布置及創意提案等方式響應。

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現在台南不少地方可發現400主視覺身影，包括職棒球隊統一7-ELEVEn獅推出紀念球衣等聯名文創商品，部分民間社團也藉難得機會製作紀念品共襄盛舉，如台南媒體壘球聯隊自製台南400紀念球衣，吸引不少媒體人購買收藏，黃偉哲也收藏一件。

黃偉哲表示，上一個400年，台南參與見證台灣崛起，下一個400年，台南將帶領台灣邁向國際，除展現自信與驕傲，也期盼如400年紀念活動標語「一起台南．世界交陪」，邀請各界一起感受台南的創新、美感與魅力。（編輯：孫承武）1130316