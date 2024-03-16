從荷據熱蘭遮城等遺址 探索台南舊日古城

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台南400（中央社記者張榮祥台南16日電）2024龍年春節假期過後的冬日午後，一群遊客穿越窄巷走進安平古堡，駐足在荷據熱蘭遮城遺留巨大牆面前，遙想400年前建城光景。這裡是台灣進入大航海時期、和世界接軌的起點。

安平古堡是安平舊部落最巨大古蹟景點的存在，荷據熱蘭遮城遺留巨大牆面最吸睛，樹根盤錯好似訴說它的過往歲月，遊客購票走進安平古堡，第一眼就可看到這面歷史，400年時間過去了，老牆依舊挺立，見證台南古城地位。

荷蘭東印度公司1623年在南台灣大員（安平古名）一鯤鯓沙洲建造1座小堡壘，不久後廢棄；1624年中國要求荷蘭人拆毀澎湖風櫃尾堡壘，東印度公司就將據點遷至大員後興建新的堡壘要塞，1628年改名為熱蘭遮城，作為在東亞貿易轉運重地及防禦前線。

正當荷蘭人在台南大興土木建造軍事據點，擴大東亞影響力之際，鄭成功同年（1624年）在日本九州平戶市出生，1661年揮軍2萬5000人從金門料羅出航，橫渡台灣海峽，攻陷熱蘭遮城及普羅民遮城（今天的赤崁樓），大量漢人移民入台。

相距熱蘭遮城陸上車行17公里外的鹿耳門溪，據傳是鄭成功揮軍登陸地點，如今溪口豎立「府城天險」巨大石碑及鄭成功雕像，以紀念當年軍事行動。溪口旁宮廟「鎮門宮」主祀鄭成功，門神畫像有著外國人特徵，廟內也有大明官兵圖像，頗有特色。

此外，舊城區鴨母寮市場三老爺宮廟旁也有塊紀念碑，相傳鄭成功準備攻打普羅民遮城時，首日屯兵過夜就在此地，以現今觀點來看，普羅民遮城就在眼前，直線距離約1公里。

鄭成功擊敗荷蘭人後雖於隔年（1662年）病逝安平，但他的軍隊帶來中國文治武功，相繼在安平區及中西區一帶留下諸多明鄭時期建築，但要追尋先人足跡，也可以從墓地著手，17世紀以來諸多名人都安葬在府城南郊的南山公墓。

南山公墓占地約100公頃，由台南台地及竹溪構成，位於中華南路1段至國民路、西門路1段間，昔日被稱為「鬼仔山」，或名為「桂子山」、「魁斗山」，在早年民風閉鎖時代，當地被認為陰氣重而視為禁地，目前是台灣最大規模的明清時期墓葬群，初估地上墳塚約6萬門，地下墓穴數量不明，偶有靈異傳說。

台南市政府文化資產管理處考證，南山公墓第1門墓是「曾振暘墓」，花崗石碑上刻有「皇明澄邑振暘曾公墓」，上款「崇禎十五年」，下款「孝子若龍若鳳同立」。

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依年代推測，「曾振暘墓」建於1642年，此墓於310年後（1952年）被台南市文獻委員發現，屬於荷據時期流寓漢族留台地之墓，墓主可能在荷據前就已來台開墾，1953年修整，1975年重修。

經過400年歲月洗禮，台南地形地貌已不復當年，海岸線往外擴展，舊城水文多已隱藏於地表下，明清府邸或成宮廟，或已被拆除，但舊有城垣依舊殘存在各角落，供人緬懷，這是台南獨有的故事，讓這座古城駛進大航海時代，開啟接軌世界的篇章。（編輯：孫承武）1130316