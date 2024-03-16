政經軍事北移 台南華麗轉身成科技新城

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台南400（中央社記者張榮祥台南16日電）曾在200多年間執牛耳的台南，在清領決定台灣建省、政經軍事北移後淪為「沒落貴族」，如今隨半導體聚落成型，這座古都披上新衣，華麗轉身成科技新城，仍扮演舉足輕重角色。

荷蘭東印度公司在安平興建熱蘭遮城，被視為台南及台灣的起點，也揭開台灣進入大航海時代、接軌世界的篇章，即使台灣在荷蘭人殖民前已有原住民及極少數漢人，台南400年概念依舊深植人心。

「台南400年」是個模糊的概念，何時建城看法不一；成功大學博物館副館長陳文松認為台南建城應始於1624年荷蘭據台之初，但成大文學院專家陳志昌引述荷蘭「熱蘭遮城日記」，主張台南建城應是1627年，文史工作者詹伯望則認同台南建城應是1725年清領時期。

不論主張為何，台南出現大量文字記載應從荷蘭人據台開始，接著鄭成功驅趕荷蘭人後帶來中國制度，清朝又擊敗明鄭接管台灣，200多年來，台南始終是台灣政經軍事文化中心，直到清領決定台灣建省，政經軍事北移後，台南影響力才受到限縮，只留下文化這一塊。

陳志昌認為台南地位變遷背後主因是科技轉變，荷據、明鄭及清領中後期帆船時代，因吃水較淺，安平港足以應付外商，但到了輪機吃水較深時期，安平港再也無法因應時代潮流帶來實質變化，商船開始轉移到其他港口。

陳文松也舉例日本關西地區大阪、京都及關東地區東京為例，他說，德川家康將政經軍事重心從大阪、京都移往江戶（東京），如同台南地位被台北取代，因此，在日治時期，常有日人說：台南是日本的京都，這個說法一直流傳至今。

不過，台南雖被剝奪政經軍事地位，淪為「沒落貴族」，深厚文化底蘊還是默默地影響台灣，透過時間傳播到各地，直到今天，台南舊城區居民還會對外宣稱自己是「城內人」，這個城指的是清朝建城，這種莫名的驕傲，常讓外縣市人無法理解。

詹伯望表示，台南地位下墜的100多年間，持續落後於台灣各大都會區，但仍以歷史文化升格為直轄市，在六都中敬陪末座，台南縣市不應合併聲音時有耳聞，但台南文化底蘊仍有一定的地位。

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台南政經軍事影響力雖不再，卻在資訊發達的現代，成為全球知名旅遊勝地，倚靠的還是400年歲月長河遺留下來的建築、宮廟、小吃等文化資產，沒有傲人的高樓大廈及便捷都會交通系統，台南在台灣還是擁有一席之地。

如同陳志昌所提的「科技轉變」，更為台南披上新衣，南科半導體聚落成型，加上科研單位陸續進駐沙崙智慧綠能科學城，讓台南華麗轉身成科技新城，文化疊加科技，這個過程是循序漸進的，並非一蹴可幾，台南再度形塑出獨特風貌及影響。古都一直在變，魅力依舊存在。（編輯：孫承武）1130316