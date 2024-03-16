台南400展望未來 古都新貌朝科技文化邁進

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台南400（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南16日電）台南縣市合併後晉升為直轄市，人口雖是六都中最少，但擁有「文化首都」美名，妥善保存各角落珍貴史蹟建築並活化為文化觀光資產，搭配南科及沙崙綠科雙核心，朝向科技文化新都市風貌邁進。

台南縣市合併升格後除了接續推動鐵路地下化、捷運動重大建設，市府與中央合作的治水工程、產業聚落規劃、文化產業發展等政策，也為大台南地區帶來不少重大改變。

台南市長黃偉哲接受中央社專訪表示，市府推動有效治水，重建橋梁瓶頸段，沿海地帶推動部落圍堤與大型抽水站，都會地帶強化雨水下水道，累積建置長度六都第一，重大產業聚落如南科等興建大型滯洪池，上任以來已投入新台幣200億元治水經費，台南淹水面積減少96%。

黃偉哲指出，治水非一朝一夕能完成，在歷任縣市長一棒接一棒推動，加上地方與中央密切合作下，台南面臨全球氣候變遷加劇情況，還能逐年減少水患，未來更要以零淹水為目標。

他說，台南近年很大改變是在科技產業聚落擴大下，帶動服務業等其他產業成長，漸漸實現人口南漂可能，全時員工薪資已勝過台中、高雄，另外，市府透過拉高生育獎勵金與安胎補助、完善防疫與衛生等策略，帶動遷入人口正成長。

黃偉哲指出，為了落實居住正義，台南成為中南部第一個通過囤房稅縣市，在他任內也已動工興建第1棟台南公宅，包括市府自建、都更回饋、國家住都中心興建等多元方式規劃興辦社會住宅超過8000戶。

台南近年來陸續有新建或整建代表性場館完工啟用，包括台南美術館二館、永康總圖、左鎮化石館、山上花園水道博物館、岸內影視基地、大台南會展中心等，對帶動觀光、會展、文創相關產業發展有正面幫助。

黃偉哲表示，台南作為全台文化首府，在文化政策方面，除了持續推廣具在地特色文化活動，如台南藝術節、街頭藝人與表演藝術團體扶植培育、月津港燈節、龍崎空山祭、影視支援補助、藝如春風走透透等，搭配文化資產保存、歷史街區振興計畫，妥善保留並活化城市各角落可見的珍貴史蹟建築。

除了文化資產，黃偉哲認為台南未來發展優勢，還有以南科園區及沙崙智慧綠能科學城為雙核心的科技產業。

黃偉哲指出，以南科為核心向外擴延的半導體S廊帶已然成形，全球目前唯一可量產生產3奈米晶片聚落就在南科，南科園區產值甚至已連續2年破兆，名列台灣三大科學園區之首；而沙崙智慧綠能科學城已有中研院、工研院、國家實驗研究院、陽明交通大學、成大沙崙醫療服務與創新園區等93家公私機構進駐，從產品研發到人才培育，逐步建構完整產業鏈。

他說，台南持續配合聯合國永續發展目標（SDGs），希望成為符合世界潮流的文化科技首都及永續宜居城市。在推動土地發展時，也透過政策工具擴大節能減碳，進一步降低氣候變遷衝擊。

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目前台灣正從個別城市治理朝向區域整合模式前進，例如中央推動的珍珠串計畫，整合北中南三大區域間水資源調度，在河川整治、環境永續等政策推動，也需要跨縣市政府通力合作。

黃偉哲認為，台南在1624年帶領台灣邁向大航海時代，400年後的今天，在文化、農業、產業等面向累積成果，仍具有領頭羊優勢，期盼未來有更多機會，與嘉義、高雄、屏東連成一線，共創南方共榮發展。（編輯：孫承武）1130316