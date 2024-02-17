台南首座5G文化科技基地啟用 帶動轉型升級

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南首座5G創新文化科技實驗基地，今天在台南文化創意園區揭牌啟用，以文化科技厚植台南，帶動相關產業邁向5G科技轉型升級。

「MoreReal Lab 5G創新文化科技實驗基地」今天在台南文化創意園區揭牌啟用，且邀集10多組新創團隊到場，設置5組文化科技開發測試項目與內容，展現5G文化科技產業多面向運用。

台南市政府發布新聞稿指出，「運用科技翻轉古城」是市府長期努力核心目標，MoreReal Lab座落在台南文化創意園區作為5G專網實驗場域，期使文化科技厚植台南，成為影視音、內容製作、遊戲等相關產業邁向5G科技轉型升級的重要夥伴。

數位發展部表示，建構產業發展基地與試煉場域，整合相關硬體、軟體、內容、服務等上下游產業，擴大創新科技整體應用，以VR/AR/MR等創新技術，結合地方文化特色，創造跨領域示範案例與應用，將促進台灣文化科技相關產業發展。

MoreReal Lab導入5G技術及新興科技的整合應用，提供台南在地業者安全、穩定與高速的5G環境，透過新創團隊或數位科技產業輔導措施，協助產業串起研發、產製、試煉到體驗的實驗測試及問題排除，加速5G文化科技產業在台南深耕發展。

市府表示，MoreReal Lab架設「HTCREIGN CORE輕便型移動式5G行動專網」，不論是影視音、內容產製、遊戲製作、及結合科技的藝文展演、視覺藝術創作等產業，都可透過工坊內部屬的5G網路，進行現場應用開發、測試、教學乃至PoC（Proof OfConcept；概念驗證）等面向運用。（編輯：黃世雅）1130217