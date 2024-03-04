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中華電攜手波蘭電信 5G專網國家隊登陸歐洲

2024/3/4 10:53
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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信今天宣布，協助波蘭EXATEL電信，建置5G ORAN專網案場，合作內容包含人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧應用，雙方未來合作發展可望深化，中華電信也將率領5G專網國家隊拓展歐洲市場。

中華電信今天發布新聞稿表示，繼去年7月27日與波蘭EXATEL電信簽署新興業務合作備忘錄（MOU），以及台波雙方網路介接服務合約後，今年在台灣時間3月1日雙方合作持續進展。

在中華電信總經理林昭陽、波蘭EXATEL電信執行長Nikodem Bończa-Tomaszewski，駐波蘭代表吳尚年、波蘭資產部司長巴尼亞（Marcin Bania）及波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長巴托舍維茨（Bartosz Bartoszewicz）等共同見證下，兩家公司於波蘭EXATEL電信華沙總部正式啟用名為5G ZONE的5G智慧服務應用主題專區。

林昭陽表示，中華電信與EXATEL合作，除了5G ORAN專網的基礎網路建設，更深化至5G專網智慧應用，其中包括在台灣取得良好成績的人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧交通、智慧安防的應用，這些5G的應用技術將可為雙方帶來多項新興業務的深度合作，看好「波蘭是一個充滿潛力的市場」。

中華電信執行副總經理簡志誠進一步表示，這次5G應用專區的成立，是中華電信與波蘭EXATEL電信深化合作的重要一步，中華電信將攜手台灣5G專網與智慧應用等產業國家隊，共同進軍歐洲市場。

中華電信說明，與波蘭EXATEL雙方在簽署MOU之後，波蘭EXATEL電信代表團於112年10月24日實地參訪中華電5G ORAN專網應用及成功案例，中華電信團隊也於113年1月底到波蘭EXATEL電信華沙總部實地場勘，短短7個月內，就完成位於波蘭華沙的5G ZONE5G智慧服務應用主題專區，未來將以5G ZONE專區為基礎，推廣至波蘭政府單位、企業客戶等5G發展場域，擴大雙方在5G領域合作。（編輯：張均懋）1130304

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