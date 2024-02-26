中華電參展MWC 攜手諾基亞、愛立信推進5G商用合作

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（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信今天宣布，在全球行動通訊大會（MWC）與國際設備大廠推進5G商用合作，包括攜手諾基亞導入智慧網路切片技術，助企業客戶AI應用，並攜手愛立信導入智慧節能解決方案，估可降低超過30%能耗。

2024全球行動通訊大會（MWC）於今天至29日在西班牙巴塞隆納登場，中華電信由總經理林昭陽領軍參展；中華電信今天透過新聞稿宣布，分頭與國際通訊設備大廠愛立信、諾基亞推進5G合作。

中華電說明，將與諾基亞攜手導入智慧網路切片技術，透過5G獨立組網（SA）架構的網路切片（Network Slicing）技術，可保證企業關鍵應用所需頻寬，提供企業級生成式AI人工智慧應用，也實現雙方在去年簽訂的Beyond 5G合作備忘錄，有關5G企業專網及網路演進的相關合作內容。

展望2024年，中華電信表示，與諾基亞將再次於2024世界行動通信大會共同推進邁向5G-Advanced和6G的合作。

此外，中華電也說明，將與愛立信導入AI智慧節能網路解決方案，透過愛立信人工智慧和機器學習技術，實現網路智慧化營運，可節省超過30%的能源消耗，並提升高溫預警能力，實現雙方在2023年簽訂Beyond 5G 合作備忘錄合作項目的具體成果。

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中華電表示，今年與愛立信將再次於2024世界行動通訊大會中，擬定對於3GPP R18最新標準的商用推進合作，為台灣打造先進的行動通訊服務。

中華電信執行副總經理暨網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信近年結合5G高傳輸與最大主流頻寬優勢，滿足AI時代各類型新應用的需求，中華電信將與諾基亞有透過高效的5G基地台，結合動態智慧調配的網路切片技術；也和愛立信攜手合作，透過AI與機器學習技術，在不影響網路表現的情形下降低基地台能耗，將加速中華電轉型邁向低碳未來。（編輯：楊凱翔）1130226