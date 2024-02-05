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諾基亞與Vivo簽5G專利合約 13個月來第6家更新授權

2024/2/5 17:30
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（中央社赫爾辛基5日綜合外電報導）芬蘭電信設備大廠諾基亞（Nokia）今天宣布，已與中國手機製造商Vivo簽訂為期數年的5G通訊技術專利授權合約，解決雙方之間所有相關法律訴訟。

路透社報導，諾基亞在聲明中表示：「這份合約解決了雙方在所有司法管轄權地區內一切待決專利訴訟。依照雙方同意，合約條件保密。」還說相關銷售額將於今年第一季開始認列。

諾基亞過去13個月已與全球多家手機大廠簽訂5G專利授權合約，包括美國的蘋果（Apple）、韓國的三星（Samsung）及中國的OPPO、榮耀（Honor）和華為，如今的Vivo是第6家。

諾基亞表示，如今其智慧手機授權更新循環幾乎已完成。

諾基亞1月表示，預估其智慧財產權授權部門諾基亞科技（Nokia Technologies）今年可創造至少14億歐元（約新台幣473億元）營業利益。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130205

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