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水道博物館推台南400紀念票 送客曲也特別

2024/2/25 11:22（2/25 11:36 更新）
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台南山上花園水道博物館近日將每日閉館音樂更換為台南400活動主題曲「慢慢變台南」，並推出限量紀念版門票，盼讓遊客感受特別氛圍。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月25日
台南山上花園水道博物館近日將每日閉館音樂更換為台南400活動主題曲「慢慢變台南」，並推出限量紀念版門票，盼讓遊客感受特別氛圍。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月25日
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南山上花園水道博物館結合台南400主題，除推出限量紀念版門票，近日也將每日下午關園前播放的閉館音樂換成台南400主題曲「慢慢變台南」，盼讓遊客感受特別氛圍。

近日不少造訪台南山上花園水道博物館遊客發現，館方在每日下午關園前會播放一首頗有韻味的台語歌曲，進一步詢問館方人員後得知，是館方結合台南400主題，把提醒遊客即將清場的閉館音樂，更換為由金曲歌王謝銘祐及饒舌歌手大支共同譜寫的「慢慢變台南」。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，台南是文化底蘊深厚城市，水道博物館做為具獨特文史意義場館，以台南400主題曲「慢慢變台南」做為送客曲，讓遊客能透過音樂品味台南魅力，也共同參與文化推廣與傳承。

他說，「慢慢變台南」歌詞充分表現台南城市特色，如台南人講話特有的尾音「膩」，還有小卷米粉、牛肉湯、虱目魚等美食，以及各種神明信仰，推廣文化方式不限於文字、書本、展演或實體物件，甚至可用感受來傳遞，類似做法將陸續推廣到其他園區，讓大家從音樂認識台南。

山上花園水道博物館提供資料指出，除了閉館音樂，首批結合台南400主題發行紀念版門票也已全面上線，數量有限，值得遊客收藏。（編輯：黃世雅）1130225

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