台灣燈會閉幕夜節目多 遊客數可望創新高

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）2024台灣燈會今晚閉幕，在高鐵燈區與安平燈區都安排精彩演出節目，吸引大批遊客湧入，台南市政府預估今天參觀人次將寫下開展以來單日最高紀錄，總參觀人次可望突破1500萬。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，昨天台灣燈會兩大燈區總參觀人次再次破百萬、且創新高，感謝國內外遊客熱情支持，也鼓勵民眾多利用大眾運輸工具前往燈區參觀。

黃偉哲表示，自元旦以來，龍崎光節空山祭、月津港燈節、新營波光節、台灣燈會、台灣國際蘭展暨世界蘭展、南美館「千載南逢—故宮國寶佇台南」特展、Pokémon GO City Safari活動都相當成功，不只帶來可觀經濟效益，也成功打響「台南400」知名度，讓世界更加認識台南。

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台南市政府提供資料指出，今晚台灣燈會閉幕前安排壓箱寶展演，預計帶來活動最高潮，高鐵燈區主舞台從下午5時起一路演出至到晚間9時30分，接續進行閉幕典禮；安平燈區無人機展演特別推出第四部曲，為集結前三部曲精華濃縮版，結尾還有神秘彩蛋。

台南市政府指出，台灣燈會兩大燈區昨天共湧入107萬人次遊客，為開展以來最高紀錄，今天閉幕日，下午就有不少遊客湧入燈區，預估遊客會比昨天還多，今年燈會總參觀人次可望突破1500萬人次。（編輯：黃世雅）1130310