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更新／基隆潮境公園路口山崩 波及9車人員全脫困2送醫
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基隆潮境公園路口山崩阻斷交通 謝國樑勘災允諾儘快搶通

2024/6/3 16:23（6/3 17:07 更新）
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基隆市潮境公園入口處平浪橋旁山坡，3日下午2時許發生大量土石崩塌，一輛白色休旅車前半車身遭土石掩埋。（基隆市消防局提供）中央社 113年6月3日
基隆市潮境公園入口處平浪橋旁山坡，3日下午2時許發生大量土石崩塌，一輛白色休旅車前半車身遭土石掩埋。（基隆市消防局提供）中央社 113年6月3日
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（中央社記者王鴻國、王朝鈺基隆3日電）基隆市北寧路潮境公園路口今天下午發生嚴重山崩事件，基隆市長謝國樑趕往勘災並表示，坍方阻斷道路，除籲市民改道外，市府會協助公路總局搶修，儘快能單線通車。

由於坍方來得突然，正在議會進行市政總質詢的謝國樑在獲大會同意下，暫停總質詢，讓他前往現場勘災。為此，他對議會表達感謝。

他表示，這次坍方很嚴重，除要求交通處了解災情及交通阻斷狀況，趕在半小時內發布到社群，讓用路人了解此段路無法通行且仍有安全疑慮，民眾應改道通行。

他表示，市府會協助公路總局搶修，由於坍方附近有加油區域，也會來了解狀況，同時希望能儘快搶通，單線通車，讓民眾有行的安全。此外，他也要釐清坍方邊坡的主管機關，市府會動用災害準備金救災及慰問傷者。

謝國樑視察時有民眾反映說，剛開始有一點點落石，還有人在附近拍照，再來就突然砸下來，落石比他的車子還大，讓他嚇壞了；所幸車子還能打開車窗，他就被人拉出，當時，已嚇得不知所措。（編輯：李淑華）1130603

#公路總局
#基隆市
#謝國樑
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