基隆潮境公園路口坍方 海科館照常開館營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、王朝鈺基隆3日電）基隆市北寧路潮境公園路口今天下午發生土石坍方，道路雙向中斷無法通行，附近的國立海洋科技博物館表示，各場館皆照常開館營運，服務不中斷，請民眾放心來館參觀。

海科館發布新聞稿表示，配合基隆市政府應變措施，提醒民眾前往海科館交通路線須改由調和街進館。另前往潮境公園及潮境智能海洋館參觀遊客，則請由北寧路369巷（長潭里漁港）進出。

海科館說明，山區容軒步道已於坍方時第一時間封閉，禁止人員進入，海科館各場館除皆照常開館營運，因應本年度恰逢10週年，自6月起陸續推出的半島海洋節系列活動，也如期舉辦。

海科館表示，因應潮境公園路口台2線雙向封閉，將調整遊園車部分路線，僅停靠「區域探索館」「八斗街側門站」及「65高地（望幽谷）」3站，其餘站別不予停靠。

海科館表示，顧及遊客安全，海科館原定潮間帶、淨灘、水域等戶外活動，將改在安全場域繼續執行，7月啟航的潮境方舟體驗課程也不受影響。更多場館及遊客資訊，歡迎致電或上官方網站查詢。（編輯：方沛清）1130603