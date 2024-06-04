基隆潮境公園路口山崩 公路局估11日搶通

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（中央社記者余曉涵台北4日電）基隆潮境公園路口昨天下午山崩，交通部公路局今天指出，預計台2線於11日搶通，中斷期間規劃替代道路為台2線73K+380轉台2丁線轉（102市道）逢甲路、（北123）調和街接回台2線69K+500供民眾通行。

基隆市潮境公園路口、北寧路平浪橋入口處旁山壁昨天下午2時許突然崩塌，造成台2線交通雙向阻斷，現場為潮境公園停車場，有9部車及1部機車被土石掩蓋受困，經搶救後2人輕傷送基隆長庚醫院醫治。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，坍方路段經空拍測量結果，坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1萬2000立方公尺，且許多巨石需要破碎，公路局今天動員PC300型破碎機2台、PC200型破碎機6台、傾卸卡車4台、水車1台及多名工程人員全力搶災，將破碎岩塊及開闢便道，以利受困車輛拖離災區暫置，並預計將於6月11日搶通。

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公路局指出，台2線為基隆、新北、宜蘭間觀光道路，對於貨運或民生運輸尚不至於有重大影響，道路交通中斷期間汽、機車請行駛替代路線台2線73K+380轉台2丁線轉（102市道）逢甲路、（北123）調和街接回台2線69K+500。

大眾運輸方面，公路局說，受影響客運路線包含首都客運1579路線公車（影響八斗子站後3站位）、新北市公車791、「瑞芳－南港」跳蛙公車路線及基隆市公車103、108、802、803、R66、T99路等共計9線公車，將配合改道行駛且部分站位不停靠，請乘客多加留意最新乘車資訊。（編輯：謝雅竹）1130604