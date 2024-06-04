基隆山崩 李孟諺：研判地震加豪雨

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）台2線70公里處基隆市平浪橋通往潮境公園入口處旁山壁，昨天下午突然崩塌，大量土石滑落中斷交通，交通部長李孟諺今天說，研判是地震加上豪雨，造成山壁深層崩塌。

李孟諺上午前往現場勘查，破碎機持續在基隆端和瑞濱端裂解巨石，公路局並出動吊車，將受困在停車場的6輛車逐一吊至平浪橋，以便車主後續拖吊維修。

李孟諺接受媒體聯訪表示，崩塌路段先前由基隆市政府維護，公路局於民國103年接手，歷年來也編列相關經費維護，現場山壁先前曾發生小規模落石，當時已做好相關處置。

李孟諺說，這次崩塌原因研判是因為地震加上豪雨，造成山壁深層崩塌，先前地震過後，公路局曾多次巡檢，並未發現小幅崩塌，且山壁植生良好，後續會請公路局研議方案，提升山壁安全。

李孟諺指出，昨天下午發生崩塌後，行政院長卓榮泰立即指示交通部公路局在現地成立前進指揮所全力搶救，因為有許多巨石滑落，估計約有50顆，最大顆近百噸，必須先將巨石破碎，並施作動線以便提供機具清除上邊坡土石和刷坡，以確保安全，預估11日恢復雙向通車。

李孟諺說，施工期間公路局也規劃相關替代道路，並協調基隆市政府和警察局做好交通指揮，希望施工團隊能在安全前提下全力趕工，盡快讓台2線能雙向通行。（編輯：林恕暉）1130604