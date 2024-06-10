端午連假收假日國道估午後湧北返車潮 11路段恐壅塞

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（中央社記者余曉涵台北10日電）今天是端午連假收假日，高公局表示，國道中午過後預估將出現北返車潮，預計國1北向西螺-埔鹽系統等11路段恐車多壅塞，提醒用路人掌握即時路況訊息。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為26.5百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國3北向高原至大溪，主因是事故導致，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，交通部長李孟諺今天赴高公局北區坪林交控中心視察，瞭解端午節連續假期國道5號交通疏運情形，同時致贈水果禮盒。

李孟諺說，高公局在國5已實施高乘載管制、匝道儀控及鼓勵公共運輸措施等多項交通管理作為，後續再請高公局持續監控路況並加速事件排除，並視車流狀況機動調整相關管制作為，以維持國道行車安全及順暢。（編輯：張雅淨）1130610